به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته وحدت یادداشتی را منتشر کرده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
هفته وحدت فرصتی برای همدلی و همراهی همه مسلمانان نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان اسلام است. هفته وحدت فرصت مناسبی است که به بازخوانی مجدد آموزههای دین اسلام درباره لزوم رفتار مهربانانه با برادران و خواهران همه فرق اسلامی و ادیان الهی بپردازیم و جمهوری اسلامی ایران میتواند با توجه به این آموزههای اخلاقی، صلح طلبی خود را در عرصههای مختلف به نمایش بگذارد.
هفته وحدت که با بهرهگیری از مفاد دو روایت سنی و شیعه درباره ولادت پیامبرعظیم الشان اسلام از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول اعلام شد، میتواند منشأ برکت و وحدت و همدلی و همراهی نه تنها در ایران که در سراسر جهان اسلام باشد. متاسفانه جهان اسلام که بیش از هر زمان به یگانگی و همدلی نیازمند است، در اثر تعصب جاهلان و توطئه و ترفند دشمنان، در آتش قهر و ستیزی که حاصل آن انبوه کشتگان و ویرانیهای فراوان است میسوزد.
آنچه این روزها به دست جهالت پیشگان مدعی اسلام با عناوین مختلفی چون داعش، القاعده و ... انجام میشود هدفی جز ارائه تصویری خشونت بار از روش و منش پیامبر رحمت و رأفت اسلام حضرت محمد(ص) ندارد. از امت اسلامی بوِیژه مراجع و پیشوایان بزرگوار شیعی و سنی انتظار است در برابر امواج کینه آفرین تعصب و جهالتی که مورد سوء استفاده دشمنان اسلام و منطقه قرار گرفته است بر وحدت میان فرق مختلف اسلامی اصرار ورزند و هر گونه تحریک و تخریب را از سوی هر کسی که باشد محکوم کنند و گامهای عملیتر در جهت وحدت بردارند.
خوشبختانه جهتگیری کشورمان به سمت وحدتگرایی است. رمز پیروزی انقلاب اسلامی وحدت کلمه بوده است و در سالهای بعد از انقلاب هم در برابر حوادث ناگواری که میتوانست کیان نظام را به مخاطره بیاندازد همدلی و اتحاد و همبستگی بین مردم و حاکمیت بود که ترفندهای بدخواهان ملت ایران را ناکام گذاشت. متاسفانه در مقاطعی از دوران ۳۸ ساله انقلاب اسلامی به خاطر برخی سوء تفاهمها بین یاران انقلاب فاصله افتاد که مطمئناً شکاف بین یاران اصیل انقلاب فرصت را برای شیطنتهای دشمنان نظام فراهم میکند به همین دلیل امیدوارم در برهه حساس کنونی با تدبیر نظام اسلامی و حل برخی از چالشهایی که تداوم آن هیچ سودی برای کشور ندارد شاهد رفع محدودیتها از برخی دوستان و یاران انقلاب باشیم که حضور همه چهرههای انقلابی مؤمن در جشن وحدت خواست قلبی پیر جماران، امام خمینی(ره) است.
با تبریک میلاد فرخنده پیامبر اکرم(ص) و میلاد ششمین امام معصوم، امام جعفر صادق(ع) به امت اسلامی و ملت ایران، امیدوارم مسلمانان جهان به اتحاد عمیق و مداوم در همه اصول مسلم اسلام برسند.
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