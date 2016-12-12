شهاب جهانیان: هیچ تغییری در کادر فنی استقلال نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر شهاب جهانیان بعد از پایان نشست عصر امروز هیات مدیره باشگاه استقلال با ابراز رضایت از جلسه اظهار داشت: صحبت‌های خوبی در این جلسه رد و بدل شد. مطمئن باشید هیچ مشکلی بین اعضای هیات مدیره و سرمربی تیم وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا زمانی در چند نوبت علیه منصوریان انجام داده است گفت: وی از روی دلسوزی این کار را کرده و هیچ اختلاف نظری با منصوریان ندارد. همه ما دوست داریم استقلال موفق باشد. شاید دلسوزی زیاد حسن زمانی باعث شده تا از وضعیت تیم انتقاد کند.

رئیس هیات مدیره استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا بحث برکناری منصوریان مطرح است یا خیر گفت: سرمربی آبی پوشان قرارداد ۳ ساله با استقلال دارد و من به شما قول می‌دهم که او با قدرت به کارش ادامه خواهد داد و موفق خواهد بود.

جهانیان در خصوص اضافه شدن یک مربی خارجی به کادر فنی گفت: هیچ تغییری در کادر فنی ایجاد نخواهد شد زیرا منصوریان به دستیارانش اعتقاد دارد و ما هم با اعتمادی که به منصوریان داریم هیچ مربی را به جمع کادر فنی اضافه نخواهیم کرد.

وی در پایان بیان داشت: یک نکته مهم در استقلال وجود دارد و آن هم وحدت و همدلی است و یقین بدانید با همین وحدت و همدلی که بین اعضای کادر فنی، هیات مدیره و هواداران وجود دارد، استقلال روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت.