صالحی امیری: امروز اسلام بیش از هر زمان دیگری مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه محمد مهدی مظاهری رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو عصر امروز دوشنبه ۲۲ آذر و با حضور خلیل ابراهیم آکچه دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سیدرضا صالحی امیری و علی جنتی وزرای فعلی و قبلی فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان حوزه فرهنگی در محل این موسسه در تهران برگزار شد.

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی در این برنامه با اشاره به ریشه های فرهنگی مشترک فراوان میان ملت های عضو اکو گفت: اگر بتوانیم ریشه های فرهنگی مان را پاس بداریم می توانیم در دنیای پرهیاهوی کنونی به شرایط بهتری از لحاظ منطقه ای دست پیدا کنیم و در مقابل جزمیت ها، مقابله فرهنگی داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آگاهی و شناخت ملت هایش از تکفیر و تروریسم و اسلام خشن است. امروز اسلام بیش از هر زمان دیگری مظلوم واقع شده است چون عده ای کوردل، بین ما و غرب تقابل ایجاد کرده اند و رسالت ارائه تصویری درست از اسلام بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

وی افزود: تعاملات فرهنگی مبتنی بر اشتراکات فرهنگی موجب عمق بخشی به روابط بین کشورهای عضو اکو می شود چرا که روابط سیاسی معمولا پایدار نیستند ولی مبادلات فرهنگی معمولا پایدارند و دستخوش تحولات سیاسی نمی شوند.

صالحی امیری گفت: حوزه فرهنگی باید بیشتر از حوزه های سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد چرا که ما در حال حاضر بیشترین نیاز را به همزیستی فرهنگی داریم. اولین اصل فرهنگی هم در این رابطه انسجام است و اگر قرار است بین کشورهای عضو اکو روابط منسجمی وجود داشته باشد، ما نیازمند یک خمیرمایه فرهنگی هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به برخی ویژگی های مثبت در هر یک از ۱۰ کشور عضو اکو به تغییر صورت گرفته در رأس هرم موسسه فرهنگی اکو پرداخت و با تقدیر از خدمات افتخار حسین عارف رئیس قبلی این موسسه از پاکستان به خاطر خدمات چند ساله اش در این مسئولیت، از محمدمهدی مظاهری رئیس جدید و ایرانی این موسسه به عنوان یک شخصیت فرهیخته یاد کرد و حضوراو را در این جایگاه فرصتی برای اکو خواند و او را حلقه وصل حوزه های مشترک کشورهای عضو نامید.

وی افزود: ما باید فضایی ایجاد کنیم که ملت های اکو با هم تعامل و گفتگو داشته باشند. برگزاری جشنواره ها و دیدارهای نخبگان این کشورها می تواند در این پیوند موثر باشد.