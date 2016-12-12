موفقیت های هلال احمر مرهون تلاش های جمعیت داوطلبان است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی روز دوشتبه در مراسم گرامیداشت تلاش های جمعیت داوطلبان هلال احمر استان ایلام در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر یکی از اعضای اصلی ستاد اربعین بوده و نیروهای این جمعیت پیش از عزیمت و پس از بازگشت زائران با بسیج نیروی انسانی و امکانات امدادرسانی خود توانستند خدمات شایان توجهی را به زائران ارائه دهند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از خدمات ارائه شده توسط جمعیت داوطلبان این نهاد خدمتگذار که بدون داشتن چشمداشتی و تنها با هدف کمک به همنوعان و کسب رضایت الهی در این مسیر گام برداشتنه اند، محقق شد.

رئیس کمیته زیرساخت اربعین حسینی استات ایلام تاکید کرد: یکی از موفقیت های اربعین ۹۵ کاهش بار ترافیکی و روان شدن روند تردد حرکت خودروها در مسیر ایلام به مهران بود که تحقق این امر به کاهش قابل توجه تلفات حوادث جاده ای در این ایام نیز منجر شد بطوریکه تعداد کشته های حوادث رانندگی از ۲۲ نفر سال گذشته با ۹ نفر در اربعین ۹۵ کاهش یافت.

پولادی ابراز امیذدواری کرد در سایه تلاش تمامی ارگان های عضو و مساعدت مسئولان مرکزی ستاد اربعین برنامه های در دست اجرا بر چهاربانده کردن مسیرهای منتهی به مرز مهران تا سال آینده به بهره برداری برسند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام نیز در این آیین با تمجید از خدمات جمعیت داوطلبان این نهاد گفت: روند امدارسانی به حوادث این ایام رضایت بخش بود.

محمد سلیمانی با اشاره به همکاری ۱۵ هزار نفر به شکل داوطلبانه با هلال احمر یادآور شد: امیدواریم با ارائه آموزش های مستمر و تامین امکانات بتوانیم بیش از پیش از توان این افراد برای امدادرسانی به حوادث احتمالی بهره بگیریم.