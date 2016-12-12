به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری (زنان و زندگی شهری) که عصر امروز برگزار شد، گفت: بی شک امروزه کلانشهرها چالش ها و فرصت های بسیار مشترکی دارند.

قالیباف با بیان این مطلب که هر کدام از کلانشهرها بنا به شرایط جغرافیایی و فرهنگی قواعد خاصی دارند، افزود: تجربه نشان داده که چالش ها و فرصت ها در کلانشهرها عموما شبیه هم هستند.

وی با تاکید بر این که باید فرصتی فراهم می شود تا تجربیات شهرها و کشورهای دیگر در این همایش ها ارایه شود، اضافه کرد: این جشنواره فرصت خوبی برای اندیشمندان ونخبگان جوان به شمار می رود.

شهردار تهران ادامه داد: امروز پژوهش برای اداره شهرها با پیچیدگی خاص آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و دیگر زمان آن نیست که مدیران بتوانند خودشان یا به همراه تیم کاریشان تصمیم بگیرند.

قالیباف تاکید کرد: امروز موضوعات کالبدی، فیزیکی و حوزه علوم انسانی نیاز به پژوهش دارد.

وی با بیان این مطلب که شهروندان مهمترین کنش گران شهر هستند، افزود: چه بسا علوم انسانی بسیار تاثیر گذارتر از مسائل فنی و کالبدی است. این معماری و کالبد شهر است که انسان ها را می سازد و انسان ها هستند که شهر را در حوزه کالبدی می سازند.

اولین هدف پژوهش، خلاقیت و مطالعه است

قالیباف در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت پژوهش ادامه داد: اولین هدف پژوهش، خلاقیت، تحقیق و مطالعه این است که مجموعه شهر را به عنوان موجود زنده به یک زبان مشترک برسانند. این اولین خروجی پژوهش و تحقیق است که ما را به زبان مشترک می رساند.

قالیباف گفت: این امر می تواند در شناخت مسائل به ما کمک کند؛ باید توجه داشت که شناخت هر مساله مهمتر از راه حل آن موضوع است و زبان مشترک باعث می شود تا در شناخت چالش ها دقیق تر باشیم.

پژوهش را برای آرشیوسازی نمی‌خواهیم

شهردار تهران با انتقاد از اینکه برخی پژوهش ها عملیاتی نمی شود، گفت: ما این پژوهش‌ها را برای آرشیوسازی نمی خواهیم بلکه برای آینده سازی و نگاه به آینده به آنها نیاز داریم.

وی تاکید کرد: این امکان پذیر نیست جز اینکه حاصل پژوهش ها را عملیاتی و اجرایی کنیم.

قالیباف با تاکید بر این مطلب که همه اقشار در شهر مهم هستند، افزود: اما دو قشر زنان و جوانان نقش کلیدی و اساسی در شهر دارند و ما نیز خوشحال هستیم که امسال در کنار نهمین جشنواره برترین های پژوهش ونوآوری به موضوع زنان و زندگی شهری نیز پرداخته شد.

شهردار تهران ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری زنان و جوانان به طور خاص در شهر دیده شده اند، پارک های بانوان یکی از افتخارات خوب این دوره شهرداری به شمار می روند. همچنین ایجاد شهربانوها در مناطق مختلف شهری از فرصت هایی است که زنان توانسته اند در حوزه اجتماعی، اوقات فراغت و توانمندسازی از آنها استفاده کنند.

وی در ادامه به بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانواده اشاره کرد و گفت: توانمندسازی بانوان با تاکید بر زنان سرپرست خانوار از اقدامات قابل توجه در حوزه اجتماعی به شمار می رود.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: در همین راستا نهمین جشنواره زنان و تولید ملی در تهران برگزار شد؛ زنانی که شاید ۱۰ سال قبل برای ابتدایی ترین موضوعات در اداره زندگی خودشان دچار مشکل بودند، امروز از مهمترین کارآفرینان و تولید کنندگانی هستند که دیگران را هم اداره می کنند.