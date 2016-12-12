بخشی از بزرگراه شهید آوینی تعریض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی اظهار داشت: طرح تعریض مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید آوینی در محدوده قلعه گبری با احداث مسیر کندرو به طول هزار و عرض ۱۰ متر با پیشرفت مناسبی در حال اجراست.

صفوی با اشاره به اینکه مرحله اول زیرسازی این پروژه انجام شده است و به زودی به بهره برداری می رسد، افزود: با احداث لاین کندرو، مسیر دسترسی به جایگاه پمپ گاز بزرگراه شهید آوینی که از نقاط حادثه خیز ترافیکی بود، ایمن سازی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس درخواست شهروندان و بررسی های کارشناسی، خیابان میثم جنوبی نیز به بزرگراه شهید آوینی متصل می شود، گفت: با این اتصال، دسترسی های محله علائین به معابر بزرگراهی و شهری برقرار خواهد شد و تردد ساکنان این محله از طریق بزرگراه شهید آوینی به جاده ورامین تسهیل می شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران توجه به درخواست شهروندان را از مهمترین اولویت های مدیریت شهری برشمرد و یادآور شد: شورایاران، نخبگان و فعالان اجتماعی محلات مهمترین سرمایه های اجتماعی هستند که به خوبی دیدگاه ها و نظرات جامعه شهروندی را به مدیریت شهری منتقل می کنند تا در تدوین طرح ها و برنامه های شهری لحاظ شود.

بر اساس این گزارش، بزرگراه شهید آوینی از مهمترین مسیرهای بزرگراهی منطقه ۲۰ تهران محسوب می شود که در امتداد بزرگراه امام علی(ع) از پل عبدالرحمن صوفی آغاز و تا پل شهید آوینی، ابتدای شهید رجایی ادامه دارد.