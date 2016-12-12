دبیرکل اکو: ایران همواره حامی موسسه فرهنگی اکو بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه محمد مهدی مظاهری رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو عصر امروز دوشنبه ۲۲ آذر و با حضور خلیل ابراهیم آکچه دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سیدرضا صالحی امیری و علی جنتی وزرای فعلی و قبلی فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان حوزه فرهنگی در محل این موسسه در تهران برگزار شد.

خلیل ابراهیم آکچه دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در سخنانی در این مراسم با بیان اینکه ما حضور آقای مظاهری را در مسئولیت ریاست موسسه فرهنگی اکو به فال نیک می گیریم، گفت: این موسسه را یک نهاد مستقل و مرتبط با سازمان همکاری های اقتصادی توصیف کرد که هدفش توسعه روابط فرهنگی میان کشورهای عضو این سازمان است.

وی افزود: من مطمئن هستم که شخصیت فرهنگی و وارسته آقای مظاهری کاملا مناسب سمتی است که پذیرفته و به عنوان دبیرکل اکو لازم است بابت این حسن انتخاب، از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم. ایران همواره نقش بسیار موثری در حمایت از موسسه فرهنگی اکو داشته و باحضور رئیس جدید، قطعا این تاثیرات بیش از قبل خواهد شد.

آکچه افزود: یکی از هدف های موسسات فرهنگی تقویت روابط فرهنگی میان کشورهای عضو است و در این خصوص لازم است که از طریق توریسم و گردشگری، روابط فرهنگی میان کشورهای عضو تقویت شود و باید در این راستا از ظرفیت های همه کشورها استفاده شود.