به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، عصر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در مدرسه امام سجاد(ع) برگزار شد به اهمیت مسئله فرهنگی در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر سیاست مداران و سرمایهداران و آحاد مختلف کشور از فرهنگ تهی باشند همه کارهای روی زمین میماند.
وی افزود: اگر مردم فرهنگ سالمی داشته باشند، نباید این همه پرونده قضایی داشته باشیم، مشکل فرهنگ، مشکل جهانی است. فرهنگ حاکم بر غرب میگوید کاری به حقوق بشر نداریم.
این استاد برجسته حوزه اظهار داشت: یکی از مسئولان کشور انگلیس به منطقه شیوخ رفت تا تجهیزات نظامی خود را بفروشد، در حالی که میداند، عربستان کشور کودکش است و غربیها این حرف را در کمال صراحت انکار میکنند و آشکارا هم دروغ میگویند. چون فرهنگ حاکم بر این کشورها منافع نامشروع آنها است؛ اگر به همین عفو بین الملل پای بند بودند، منافع نامشروع را حاکم نمیکردند.
وی بیان داشت: در جامعه ما نیز این همه مشکلات و حقوقهای نجومی، رانت خواری بخاطر بحث فرهنگ است که تبدیل به بلا شده است.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: مسئله فرهنگی بود که جنگ را نجات داد؛ اگر اعتقادات نبود همان اول جنگ را باخته بودیم، ولی هنوز فرهنگ را باور نکردیم و باید بحث فرهنگ را تقویت کرد و دشمن هم از همین مسئله میترسد.
وی گفت: در بحث فرهنگی یکی از مباحثی که مهم است، توجه به بحث فضای مجازی و مفاسد در ابعاد مختلف اعتقادی و انحرافات جنسی است.
درمان درد فضای مجازی تقویت شبکه ملی است
این مفسر قرآن کریم بیان داشت: در حال حاضر درمان درد فضای مجازی تقویت شبکه ملی است. به فرض هم امکانات تهیه کنند، پلیس فتا هم به میدان بیاید، ولی تا شبکه ملی جوابگوی نیازهای مشروع را راهاندازی نکنیم مشکلات فضای مجازی حل نمیشود، دولت هنوز دل برای این مسئله نمیسوزاند. مجلسها دل میسوزانند ولی این کافی نیست. اکثر طلاقها به خاطر همین فضای مجازی است.
وی افزود: باید روی راه اندازی شبکه ملی سرمایه گذاری کرد، شبکه ولایت هم میتواند خلأهای موجود را پر کند، ولی باید آن را تقویت و حمایت کرد.
آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: مسئله دوم در بحث فرهنگ موضوع دانشگاه و مدارس است، باید کار فرهنگی حساب شده کرد. اصلاح از راه برنامه وکتاب و اساتید است.
وی ابراز داشت: مورد سوم، رسانه ملی و بیگانه است. باید در سه حوزه کار فرهنگی قوی کرد. بارها درباره امر به معروف گفتم و تذکر دادم، همین عدم توجه به مسئله اجرای امر به معروف نشانه عدم توجه به مسئله فرهنگی است.
این مرجع تقلید عنوان کرد: دولت برای مسئله فرهنگی بودجه نمیگذارد و هزینه نمیکند، در حالی که اگر برای فرهنگ سرمایهگذاری شود اثر آن دو چندان خواهد بود.
نظر شما