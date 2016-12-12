زعفران کاران برتر رباط کریم تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره زعفران شهرستان رباط کریم با تقدیر از زعفران کاران برتر منطقه آغاز به کار کرد.

این جشنواره با حضور نعمت الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، بیات فرماندار رباط کریم، صالحی مدیرجهاد کشاورزی رباط کریم، و جمعی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آغاز به کار کرد.

در نخستین جشنواره زعفران رباط کریم که به دنبال برداشت ۴۰۰ کیلو زعفران از ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برپا شده، زعفران کاران می توانند محصول خود را به طور مستقیم عرضه کنند.

در افتتاحیه این جشنواره، از زعفران کاران برتر رباط کریم با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و زعفران کاران شهرستان تقدیر شد.