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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

در افتتاحیه نخستین جشنواره زعفران شهرستان رباط کریم؛

زعفران کاران برتر رباط کریم تقدیر شدند

زعفران کاران برتر رباط کریم تقدیر شدند

رباط کریم-اولین جشنواره زعفران شهرستان رباط کریم با تقدیر از زعفران کاران برتر منطقه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره زعفران شهرستان رباط کریم با تقدیر از زعفران کاران برتر منطقه آغاز به کار کرد.

این جشنواره با حضور نعمت الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، بیات فرماندار رباط کریم، صالحی مدیرجهاد کشاورزی رباط کریم، و جمعی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آغاز به کار کرد.

در نخستین جشنواره زعفران رباط کریم که به دنبال برداشت ۴۰۰ کیلو زعفران از ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برپا شده، زعفران کاران می توانند محصول خود را به طور مستقیم عرضه کنند.

 در افتتاحیه این جشنواره، از زعفران کاران برتر رباط کریم با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و زعفران کاران شهرستان تقدیر شد.

کد مطلب 3848668

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    نظرات

    • جلال خمارلو IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
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      پاسخ
      سلام سالی۲باراب به مانمیدن کجای کارید.زمینهارو تما۵۰۰متری کردن.من۱۲سال که زعفران دارم هرارگان دولتی میری اول۵۰گرم زعفران میخان .

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