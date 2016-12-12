مظاهری: تعداد کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه محمد مهدی مظاهری رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو عصر امروز دوشنبه ۲۲ آذر و با حضور خلیل ابراهیم آکچه دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سیدرضا صالحی امیری و علی جنتی وزرای فعلی و قبلی فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان حوزه فرهنگی در محل این موسسه در تهران برگزار شد.

محمدمهدی مظاهری رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو یکی از ویژگی های منحصر به فرد این موسسه را تمرکز روی مردم و نخبگان عرصه های فرهنگی و هنری خواند و با اشاره به جمعیت بیش از ۳۰۰ میلیونی ساکن در این حوزه و همچنین وسعت جغرافیایی کشورهای عضو اکو، این سازمان را دومین اتحادیه جهانی بعد از اتحادیه اروپا از این حیث توصیف کرد.

وی گفت: باید امکان گفتگوی فرهنگی میان ملت ها در کشورهای عضو اکو به بیشترین حد ممکن برسد. همه ما باید بدانیم که این مردم هستند که محور تحولات هستند. شاهد مثال اینکه در بسیاری از کنفرانس ها وقتی نخبگان علمی دور هم جمع می شوند، می بینیم که افتراق ها بسیار کمتر است. من امیدوارم در مدتی که در این مسئولیت هستم بتوانم بستر کارهای مشترک میان کشورهای عضو اکو را در حوزه فرهنگ فراهم کنم.

مظاهری با بیان اینکه باید با استفاده از مشترکات ادبی و فرهنگی، باب گفتگو را با فرهنگ های دورتر از منطقه اکو آغاز کنیم، مهمترین عواملی را که موجب پیوند میان کشورهای عضو اکو می شود، هم مرزی با کشورهای بزرگ روسیه، چین و هند، مجاورت با اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، دسترسی به آب های آزاد در خلیج فارس، اقیانوس آرام، دریای سیاه و دریای مدیترانه، قرار گفتن در چهارراه مواصلاتی شرق و غرب و شمال و جنوب جهان و همچنین بهره مندی این کشورها از منابع غنی نفت و گاز آن هم با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر و ۹۵ درصد جمعیت مسلمان آنها عنوان کرد.

وی همچنین حذف وجه بین المللی اکو، تسری یافتن برنامه های موسسه فرهنگی اکو به همه ۱۰ کشورعضو و افزایش کشورهای عضو اکو با هماهنگی دبیرخانه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) را راهبردهای جدید این موسسه عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری منظم جلسات CPR و حضور منظم در جلسات RPC و همچنین برگزاری جلسات OTC از جمله برنامه های آتی بنده خواهد بود.