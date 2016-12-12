گرگانی ها پس از باخت تشویق شدند/حمایت تماشاگران بسکتبال از شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال عصر دوشنبه تیم شهرداری گرگان با نتیجه ۸۵ بر ۸۱ مغلوب تیم پتروشیمی بندرامام شد و ششمین شکست فصل را تجربه کرد.

این بازی که در سالن امام خمینی گرگان و در مقابل حدود دوهزار تماشاگر برگزار شد با حاشیه هایی همراه بود که گزیده ای از آن در ادامه می آید:

حسین صادقلو که هفته جاری با رای اکثریت اعضای شورای شهر از مسئولیت شهرداری گرگان عزل شده بود به همراه برخی اعضای حامی، برای نخستین بار در محل برگزاری مسابقه حاضر شد.

صادقلو در مدت زمان کوتاه حضور خود با شعارهای «شهردار باتعصب» و «صادقلو دوستت داریم» مورد تشویق تماشاگران روبه روی جایگاه قرار گرفت. وی پیش از پایان کوارتر نخست به همراه برخی حامیان خود سالن را ترک کرد.

در جایگاه خبرنگاران که امسال سروشکل تازه ای پیدا کرده بازهم شاهد حضور افراد غیررسانه ای بودیم. عده ای حتی همراه با فرزندان خود در محل جایگاه اصحاب رسانه بازی را تماشا می کنند!

عکاسان از تیم شهرداری گرگان برای دومین بار در فصل جاری عکس دسته جمعی گرفتند. این عکس به علت اضافه شدن دو بازیکن خارجی گرفته شد.

«عطا عیدمحمدی» مربی و «هادی دهقان» کاپیتان سابق تیم شهرداری با حضور در سالن بازی را از نزدیک تماشا کردند.

نخستین امتیاز بازی را «فیلیپ تونسینیچ» برای تیم میزبان رقم زد. این سنتر کروات در ثانیه دوازدهم با شوت از راه دور سبد پتروشیمی را فتح کرد. در مقابل بهنام یخچالی بازیکن ملی پوش پترو پس از گذشت دو دقیقه شوت موفق سه امتیازی روانه سبد گرگان کرد.

تونسینیچ که در نیمه اول به ویژه کوارتر دوم با پرتاب های راه دور بارها سبد حریف را نشانه گرفته بود به شدت مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. او در کوارتر دوم چهار شوت موفق راه دور ثبت کرد.

در زمان تایم استراحت کوارتر دوم، مهدی شیرجنگ کار ترجمه سخنان ایزدپناه برای مارشال را برعهده گرفت و سعید صالحی هم برای تونسینیچ ترجمه می کرد!

عملکرد عجیب بازیکن ملی پوش پتروشیمی

رابینسون بازیکن موثر امریکایی تیم پتروشیمی درحالی که سوت داوران به نشانه پایان بازی به صدا درآمده بود با حرکت نمایشی «اسلم دانک» توپ را وارد سبد شهرداری کرد که البته مورد پذیرش قرار نگرفت. این حرکت وی موجب جابجایی حلقه تیم شهرداری شد.

گرگانی ها در کوارتر چهارم بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشتند و در حالی که اختلاف امتیاز به پنج کاهش یافته بود شاهین طبع بلافاصله درخواست زمان استراحت کرد.

ایزدپناه برای نخستین بار از تمامی ۱۲ بازیکن تیم شهرداری در زمین استفاده کرد و شاهین طبع از ۹ بازیکن بهره برد.

پس از پایان بازی، تماشاگران پرشور گرگانی در سالن باقی ماندند و برخلاف بازی های گذشته عوامل تیم شهرداری را به شدت تشویق کردند. کمتر کسی انتظار داشت که تیم گرگان در مقابل تیم آسیایی و صدرنشین پتروشیمی بازی نزدیکی را ارائه کند.

فیلیپ تونسینیچ با اثرگذاری ۳۹ موثرترین بازیکن میدان بود. در مقابل اما مارشال نتوانست انتظارات را براورده کند و اثرگذاری منفی یک را به نام خود ثبت کرد.

در تیم پتروشیمی هم بازیکن خارجی عملکرد بهتری برجای گذاشت. رابینسون ۳۰ امتیاز و اثرگذاری ۳۸ را به دست آورد. نکته عجیب آنکه اوشین ساهاکیان بازیکن ملی پوش این تیم در مدت هشت دقیقه حضور در زمین هیچ امتیازی کسب نکرد و اثرگذاری منفی یک برای وی ثبت شد!