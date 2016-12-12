طرح گازرسانی به منطقه الموت دهه فجر امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در دیدار با حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر تسریع در اجرای طرح گازرسانی به منطقه الموت با تامین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز تاکید کرد.

تسریع دراجرای طرح گازرسانی به منطقه طارم سفلی وهمچنین روستاهای مناطق آوج و آبگرم از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

استاندار در این جلسه با اشاره به فرارسیدن فصل سرما بر قطع نشدن گاز صنایع در مواقع بحرانی و کاهش فشارگاز تاکید کرد و خواستار حمایت شرکت گاز در راستای رونق تولید و فعالیت واحدهای صنعتی و صنایع تبدیلی شد.

کسب اطمینان و ضرورت حمایت شرکت گاز از واحدهای تولیدی مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی از دیگر مواردی بود که در این جلسه و نشست مشترک مطرح شد.

تامین مستمر و قطع نشدن گاز نیروگاه شهید رجایی از دیگر مواردی بود که در این جلسه توسط استاندار قزوین مورد تاکید قرار گرفت.

علی فرخزاد معاون امور عمرانی استاندار و بوشهری مدیرعامل شرکت گاز استان در این دیدار استاندار را همراهی می کردند.