نوین قطره جای مس را گرفت/پایان جدال چهار امتیازی ها در جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از بیست و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور عصر امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای کرمان، گچساران، یزد، ارومیه و سبزوار پیگری شد. در پایان دیدارهای این هفته تیم نفت و گاز گچساران صدرنشینی لیگ را برای خود حفظ کرد اما نوین قطره با صعود از رده پنجم جایگاه سوم را در این هفته برای خود ثبت نمود.

در مسابقات این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میهمان خود شهرداری ارومیه را برد و به دومین پیروزی خود در لیگ برتر دست یافت. تین نفت و گاز گچساران برابر نیروی زمینی نماینده تهران پیروز شد و با این برتری عنوان نخست را برای خود حفظ کرد. اما در حساس ترین دیدار هفته تیم شهرداری کاشان و مس کرمان که در رده دوم و سوم جدول قرار دارند برای تثبیت جایگاه خود به مصاف هم رفتند. در این دیدار حسای که در کرمان برگزار شد شهرداری کاشان در یک دیدار نزدیک میزبان خود را شکست داد تا عنوان دوم جدول را با اطمینان بیشتری حفظ کند. مس کرمان با قبول این شکست جای خود را با تیم بیتا سبزوار در رده ششم جابجا کرد.

تیم تازه لیگ برتری شده نوین قطره مهر پارسه مرودشت نیز میزبان خود توسعه و عمران بافق را شکست داد و به رده سوم جدول رده بندی صود کرد. اما دیدار نهایی امروز بین دو تیم بیتا سبزوار و هپکو اراک بود که در نهایت نماینده استان مرکزی پیروز این رقابت شد.

نتایج کامل مسابقات امروز به این شرح است :

شهرداری ارومیه ۲۳- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۷

نفت و گاز گچساران ۳۱ - نیروی زمینی ۲۷

توسعه و عمران بافق ۲۷- نوین قطره مهر پارسه مرودشت ۳۶

بیتا سبزوار ۲۲- هپکو اراک ۲۷

صنعت مس کرمان ۲۲ - شهرداری کاشان ۲۴

در پایان این هفته جدال بین شش تیم چهار امتیازی به سود فولاد و نوین قطره تمام شد. تنها این دو تیم با پیروزی در جدول صعود کردند. تیم توسعه و عمران بافق همچنان بدون پیروزی در انتهای جدول قرار دارد. شهرداری ارومیه با وجود استفاده از دو بازیکن خارجی اش همچنان در رده نهم قرار دارد.

در پایان هفته ششم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور رده های اول تا دهم به این ترتیب تغییر کرد:

۱- نفت و گاز گچساران با ۱۰ امتیاز

۲- شهرداری کاشان با ۹ امتیاز

۳- نوین قطره مهر پارسه مرودشت با ۶ امتیاز

۴- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۶ امتیاز

۵- هپکو اراک با ۶ امتیاز

۶- مس کرمان با ۵ امتیاز

۷- بیتا سبزوار با ۴ امتیاز

۸- نیروی زمینی تهران با ۴ امتیاز

۹- شهرداری ارومیه با ۴ امتیاز

۱۰- توسعه و عمران بافق با ۲ امتیاز