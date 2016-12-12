شیخ علی سلمان: حکم دادگاه استیناف موجب افزایش ثبات قدم من شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به حکم صادر شده علیه وی توسط دادگاه استیناف این کشور واکنش نشان داد.

در همین راستا، شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق پس از تایید حکم ۹ سال حبس وی توسط دادگاه استیناف بحرین از داخل زندان تاکید کرد: این حکم فقط موجب افزایش ثبات قدم و پای فشاری من می شود.

همچنین شیخ «حسین الدیهی» معاون جمعیت الوفاق بحرین نیز تصریح کرد: حکم صادر شده علیه شیخ علی سلمان تنها چند روز پس از سفر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به بحرین اعلام شد. این در حالی است که سازمان های حقوق بشری پیشتر تاکید کرده بودند که هدف از سفر نخست وزیر انگلیس به بحرین، حمایت از مقامات بحرینی برای تشدید حملات و نقض حقوق بشر و افزایش اقدامات امنیتی علیه کسانی بود که خواستار عدالت و آزادی در کشور هستند.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: این حکم میزان بحران سیاسی و فاصله زیاد حکومت بحرین از اراده مردم را نشان می دهد؛ مردمی که خواهان انتخاب دموکراتیک دولت و مجلس قانونگذاری و همچنین برخورداری همگان از امنیت هستند تا بدین صورت بحرین به کشوری واقعی و با ثبات تبدیل گردد. این گونه احکام فقط منجر به افزایش عزم و اراده مردم در پای فشاری بر خواسته های عادلانه شان می شود.

معاون جمعیت الوفاق در پایان تاکید می کند: اهداف سیاسی این گونه محاکمه های ناعادلانه با شکست مواجه خواهد شد و مخالفان نیز عقب نشینی نخواهند کرد. شیخ علی سلمان و همراهانش برای دین، مردم و کشورشان به مقاومت و مبارزه ادامه خواهند داد و این حکم اثری بر وی نخواهد داشت. زیرا شیخ علی سلمان به پیروزی مردم و وعده خداوند مبنی بر کمک به مظلومین ایمان دارد.

پیشتر نیز سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای تاکید کرده بود: مقامات بحرین به جای مجازات شیخ علی سلمان به دلیل بیان انتقادات مسالمت آمیزش، باید وی را فورا و بدون هیچ شرطی آزاد کنند. جامعه بین المللی نمی تواند در برابر ظلم مقامات بحرین به منتقدین و فعالان حقوق بشری چشمان خود را ببندد. متحدان بحرین باید از نفوذ خود استفاده کرده و با فشار بر مقامات بحرین شیخ علی سلمان و دیگر زندانیان آزادی بیان را آزاد کنند.

گفتنی است، دادگاه استیناف آل خلیفه امروز دوشنبه حکم ۹ سال حبس علیه شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت «الوفاق» را تأیید کرد. پیشتر وکلای شیخ علی سلمان به افزایش حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال اعتراض کرده بودند.