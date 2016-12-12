طرح های جامع مدیریت پسماند شهرستانهای آذربایجان غربی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند آذربایجان غربی با تاکید بر طرح منطقه بندی استان و تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند شهرستانهای استان خاطرنشان کرد: در شهرستانهایی که طرح جامع تهیه نشده و یا به تصویب نرسیده است دستورالعمل های اداره کل محیط زیست استان برای شهرداریها لازم الاجراست.

وی گفت:حفظ سلامت و ارتقای شاخص های کیفی زندگی در جامعه از درجه اهیمت بسیار بالایی برخوردار است و به همین منظور از سال آینده طرح جامع منطقه بندی شهرستانهای استان به منظور ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری و روستایی در استان عملیاتی می شود.

کهوریان افزود: انتشار بیماریها و آلودگی محیط زیست، سالانه هزینه های بسیار بالایی را بر بخش درمان و خدمات پزشکی وارد می سازد که باید با رعایت موازین بهداشتی و دفن بهداشتی و صحیح پسماندها، خسارتهای وارده به حوزه سلامت در جامعه را کاهش داد ولیکن در ساماندهی با منطقه بندی بیشتر زباله سوزی وتولید انرژی در نظر خواهد بود.

وی درخصوص طرح جامع پسماند شهر بوکان نیز ادامه داد: ایرادات این طرح باید هرچه سریعتر توسط مشاور و کارشناسان برطرف شده و پس از تصویب کارگروه استانی برای تخصیص اعتبارلازم به پژوهشکده سازمان شهرداری و دهیاری های کشور ارسال شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی به موضوع جمع آوری و تصفیه فاضلاب های شهرک صنعتی فازیک و دو و روستاهای اطراف نیز اشاره ای کرد وگفت:ورود فاضلاب های شهرک صنعتی فاز ۲ و فاضلاب روستاهای اطراف به نهرهای سنتی قوپی و اضافه فاضلاب ورودی از تصفیه خانه ارومیه که بای پس می گردد منشاء آلودگی و مشکلات زیست محیطی در حوزه دریاچه ارومیه بوده که باید هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدول سوم تصفیه خانه ارومیه اتصال فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ به تصفیه خانه فاز ۲ و کنترل پساب های ورودی به انهار سنتی اقدام شود.

کهوریان با تاکید بر تکمیل مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهری ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: فرآیند تصفیه در این مدول از استاندارهای بالایی برخوردار است که با تکمیل آن ظرفیت این تصفیه خانه افزایش خواهد یافت.