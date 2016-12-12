موجودی سدها ۵۰ میلیون مترمکعب آب رفت

به ‌گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی اعلام کرد: از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۷ آذر ماه امسال، حجم آب ورودی به سدهای تهران برابر ۱۱۲ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با حجم ۱۶۴ میلیون متر مکعبی ورودی سال قبل در همین زمان حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است.

بیشترین کاهش ورودی مربوط به سد طالقان با ۶۳ درصد و کمترین کاهش ورودی مربوط به سد لار با ۱۸ درصد بوده است.

سد طالقان سال گذشته از حجم ورودی ۳۹ میلیون متر مکعبی برخوردار بوده که این حجم در سال آبی جاری با ۶۳ درصد کاهش به ۱۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

در این میان، ‌سد کرج با ۲۹ درصد، ‌ ‌سد لتیان و ماملو با ۲۰ درصد و سد لار با ۱۸ درصد کاهش، به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم را از نظر کاهش حجم ورودی آب به خود اختصاص داده‌اند.

میزان خروجی سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۷ آذرماه، با ۲۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از ۲۲۳ میلیون متر مکعب، ‌ به ۲۷۲ میلیون مترمکعب رسیده است. تا روز ۱۷ آذرماه امسال، مخازن سدهای تهران ۶۴۳ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره دارند.

در حال حاضر حجم آب موجود در مخزن سد طالقان ۲۶۳ میلیون مترمکعب، سد ماملو ۱۶۸ میلیون مترمکعب، سد کرج ۱۲۰ میلیون مترمکعب، سد لتیان ۴۶ میلیون مترمکعب و سد لار ۴۵ میلیون متر مکعب گزارش شده است.