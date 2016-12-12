ماجرای حقوق های نجومی تمام شده است/ چرا تکرار می کنید؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر در نشست با سازمان های مردم نهاد که عصر امروز در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه همواره در صحنه های مختلف حمایت از جمهوری اسلامی ایران کارنامه بسیار روشن و قابل قبولی داشتند.

وی با اشاره به سیر نظام های سیاسی جهان گفت: نظام های سیاسی و نظام های مختلفی که دچار مشکل و بحران می شوند این روند را طی می کنند و نظام هایی که موفق نمی شوند از نیرو، انرژی، پتانسیل و تقویت و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها استفاده کنند و دچار بحران هویت شدند.

این مدیر ارشد دولتی با ادامه توضیحات گفت: اگر نظام های سیاسی نتوانند در یک دوره مشکلاتشان را حل کنند و سازو کار مشارکت و حضور مردم که نهایتا منجر به حمایت مردم از آن نظام می شود را فراهم کنند مرحله گذار از بحران مشروعیت در آن نظام طی خواهد شد و آن نظام سیاسی دچار بحرانی می شود که مشروعیتش زیر سوال می رود.

وی بیان کرد: اگر یک نظام سیاسی نتواند در دوران بحران مشروعیت مشکلاتش را حل کند و تعامل با مردم را سازماندهی نکند و حضور و حمایت مردم را از برنامه ها و وجود و هستی خود و سیاست هایش داشته باشد مرحله گذار از بحران مشروعیت به بحران مقبولیت طی می شود و دیگر هیچ تایید و پشتیبانی از سوی مردم از آن نظام وجود نخواهد داشت.

سلطانی فر افزود: رژیم پهلوی در گذشته این مراحل را طی کرد و بعد از اینکه در دوره بحران مشارکت نتوانست حمایت مردم را داشته باشد به بحران مشروعیت و بعد مقبولیت رسید.

وی ره آورد بزرگ جمهوری اسلامی را مردم سالاری دینی دانست و گفت: این ره آورد که با تدبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی تحقق یافت مردم سالاری دینی یعنی قرائتی از دموکراسی بر مبنای آموزه های دینی و باورهای مذهبی است بر خلاف آنچه که همه فکر می کردند.

سلطانی فر یادآور شد: در گذشته قبل از جمهوری اسلامی به واسطه تجربه ای که دنیا از حکومت های مذهبی داشت همواره ذهنیت ها در مورد حکومت های مذهبی و دینی، رژیم هایی دیکتاتوری بود. همان چیزی که در اروپا در دوره های گذشته شاهد آن بودیم که دوره های تاریکی بود.

مردم سالاری دینی بزرگترین دستاورد انقلاب

وی بزرگترین دستاورد و افتخار جمهوری اسلامی و و بنیان گذار جمهوری اسلامی را طراحی مدلی از دموکراسی بر مبنای اصول و مبانی دینی یا مردم سالاری دینی دانست و افزود: ما در سایه حکومت دینی توانستیم مشارکت مردم را در امور مختلف سازماندهی کنیم و محقق سازیم و تکثر را در بحث تشکیل احزاب سیاسی و رسانه ها و ان. جی. ا. ها و سایر تشکل هایی که امروزه در دنیا به عنوان اصول و مبانی و سازوکار دموکراسی شناخته می شوند فراهم کنیم.

سلطانی فر افزود: در سایه حکومت دینی توانستیم عصر تفکیک قوا و استقلال قوا را پیاده کنیم و انتخابات با مجلس مردمی توانمند برگزار کنیم و بحران های کشور را مدیریت کنیم که مهمترین آن منازعه هشت سال دفاع مقدس بود که برای اولین بار در تاریخ حداقل سه قرن گذشته ما بعد از اینکه با کشورهایی وارد درگیری نظامی شدیم یک وجب از خاک کشور را برای دشمن نگذاشتیم.

وی بیان کرد: تاریخ این کشور در دویست سال گذشته قبل از پیروزی انقلاب از جهت منازعات و تهدیدات نظامی همواره تاریخ کهن با خفت و خواری و سرشکستگی و شکست و از دست دادن بخش های وسیعی از خاک ایران بوده است.

سلطانی فر گفت: دویست سال قبل وسعت خاک سه میلیون کیلومتر مربع بوده امروز یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر داریم و چهل درصد خاک ما در اثر دو جنگ با روس ها که به فاصله سیزده سال و دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمان چای به امضا رسید از پیکره ایران جدا شد و بعد از آن در خلال جنگ جهانی دوم مملکت ما اشغال شد.

در مذاکرات اقتدار سیاسی خود را به دنیا نشان دادیم

وی با ادامه توضیحات پیرامون مطلب فوق افزود: آن زمان حاکمیتی وجود نداشت شمال در تصرف شوروی ها و جنوب در تصرف انگلیسیها بود و هر چه جلو می آییم خفت و خواری بود تا به دوره جنگ تحمیلی می رسیم که انصافا یکی از طلایی ترین دوره های تاریخ سیاسی معاصر بوده است و دستاوردهایی داشت.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به توفیقات هشت سال دفاع مقدس افزود: مادر خلال جنگ تحمیلی هشت ساله اقتدار نظامی خود را به رخ دنیا کشیدیم و در خلال مذاکرات سی ماهه نابرابر با پنج بعلاوه یک که منجر به قرارداد بین ما و پنج بعلاوه یک شد و اقتدار و قدرت سیاسی خود را به رخ کشیدیم.

وی توضیح داد: دیگر وقت آن است که بنشینیم و فکر کنیم که برنامه ریزی کنیم و خیز برداشتیم تا مشکلات اقتصادی و اشتغال و سرمایه گذاری را حل کنیم و از ظرفیت اقتصادی کشور بتوانیم استفاده بهینه در سطح رشد و توسعه داشته باشیم.

سلطانی فر بیان کرد: یکی از دوستان گفت که ما انتظار داریم که وزیر جوانان باشید تا وزیر ورزش... همین طور است احساس میکنیم رسالت اصلی ما اول رسیدگی به مسائل جوانان کشور است بر اساس امکان و اختیار قانونی که داریم و ظرفیت هایی که در دستگاه های مختلف وجود دارد و ورزش چه همگانی چه قهرمانی یکی از ابزارها و راه حل های ما برای حل مشکلات جوانان و مردم از جهت سلامت روح و روان و جسم و جانشان است.

وی بیان کرد: در جهت حل مشکلات جوانان رسالت ویژه ای برای خود را قائل هستیم و در زمینه حمایت از سمت ها و فراهم کردن شرایط برای حضور گسترده سمن ها، ما فکر میکنیم واقعا مردم سالاری دینی که به آن اشاره شد از کانال و مجرای تحقق مشارکت واقعی مردم خصوصا جوانان در امور مختلف تحقق پیدا میکند.

مشارکت مردم لازمه مردم سالاری دینی است

سلطانی فر بیان کرد: زمانی موفق می شویم مردم سالاری دینی را تحقق دهیم که بتوانیم زمینه ها و سازوکار و بستر مناسب برای تحقق مشارکت مردم در همه امور مرتبط با خودشان را بویژه با استفاده از ظرفیتی که در قانون اساسی وجود دارد و بسیار بسیار کامل و جامع است.

وی گفت: اگر به همه موارد قانون اساسی اهتمام ورزیم و آن رادر تمامی بخش ها پیاده کنیم هم در زمینه حفظ حقوق شهروندی، تفکیک قوا، داشتن قوای مقتدر و توانمند مثل مجلس توانمند، قوه قضائیه مستقل، وجود دستگاه های نظارتی و همچنین سایر حقوق مردم همه چیز را در خود دارد و ایران کارنامه بسیار روشن و قابل قبولی داشته است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: باید قانون فصل الخطاب ما باشد برای اینکه برنامه های خود را حول تحقق قانون اساسی به عنوان مهمترین سند بالادستی بعد از قرآن کریم داشته باشیم.

وی گسترش سمن ها را یکی از افتخارات بزرگ دولت است دانست و گفت: در دولت قبل در این مجموعه تنها پنجاه سمن دارای مجوز وجود داشت و امروز هزار و پانصد سمن داریم و بنا داریم تا نیمه اول سال آینده ها را تعداد سمن ها را به دو هزار مورد برسانیم و آرام آرام باید از داخل این مجموعه افرادی برای کار های مدیریتی، اجرایی، برنامه ریز و تاثیرگذار و محوری نظام حکومتی و سیاسی و اجرایی آینده کشور را انتخاب کنیم.

سلطانی فر گفت: تردید نکنید که سمن ها و مجموعه نهادهایی که از داخل سمن ها شکل می گیرند مثل مجامع استانی، مجمع ملی و نهایتا مجمع جوانان نهادهایی هستند که از داخل آنها مدیران کشور برنامه ریزان و تصمیم گیران و تأثیر گذاران آینده کشور بیرون خواهد آمد و همه این جلسات و سازوکارهای به این دلیل است ما از طریق گسترش تعامل با جوانان به جوانان و مسئولان ما انتقال تجربه کنیم و نقطه نظرات جوانان برای اصلاح امور استفاده کنیم.

رسالتی جز خدمت به مردم نداریم

وی افزود: دولت در حالی سال چهارم خود را میگذارند که خوشبختانه دستاوردهای مهمی در زمینه مذاکرات با پنج بعلاوه یک که سایه جنگ و تحریم ها را از سر کشور برطرف کرد داشته و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شده و آینده کشور بسیار روشن است و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف خواهد شد و چه در زمینه ایجاد نظام تامین اجتماعی و پوشش دادن به بیش از ده میلیون نفر نیازمند جدید در فرآیند تامین اجتماعی و چه در زمینه ایجاد نظام سلامت در کشور که سهم مردم را در پرداخت هزینه های درمانشان از بالای چهل درصد به زیر ده درصد کاهش داده و چه در زمینه استفاده از ظرفیت های مختلف اقتصادی و رشد و رونق اقتصادی مهریه مرور به بار خواهد نشست. و فکر میکنیم که با همین سمت و سو و با همین جهت گیری باید کارهای خود را دنبال کنیم و زمینه خدمت گذاری خود را به مردم گسترش دهیم.

وی بیان کرد: در حکومت اسلامی ما در فرآیند کاری هیچ رسالت و وظیفه ای غیر از خدمت به مردم و حل مشکلات مردم برای خودمان قائل نیستیم و روزی را برای خودمان مطلوب تر و مبارک تر می دانیم که در آن روز گره های بیشتری از کار مردم باز کنیم.

سلطانی فر افزود: این دولت با همین رویکرد و توان اگرچه در مقابل انتقال های غیرمنصفانه و ناجوانمردانه و گسترده ای قرار گرفته که سعی در تخریب چهره دولت دارند و زیر سوال بردن دستاوردها و نادیده گرفتن بسیاری از اقداماتی که بعضا یکی از آن برای یک دوره ریاست جمهوری کشورهای غربی کفایت می کند که مثلا بتواند نظام تامین اجتماعی و چتر تامین اجتماعیش را گسترده کند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: تصور این دولت این است که باید در عرصه های مختلف خصوصا خودکفایی در تولیدات مختلف قدم های اساسی بردارد ما پس از سال ها موفق شدیم در تولید گندم خودکفا شویم و در تولید بسیاری از محصولات مختلف قدم های اساسی برداریم و آینده بسیار روشنی را برای کشور و.مردم و بویژه جوانان قائل هستیم.

چیزی به نام حقوق های نجومی نداریم

وی افزود: تعجب میکنم با وجود اینکه از طریق رسانه ها این مطلب بارها گفته شد چرا اشاره شد یکی از دوستان گفت برخی از وزرا حقوق های نجومی میگیرند و بخشی از آن را اختصاص دهید به بخش های دیگر.. الان به صراحت میگویم حقوق همه وزرا بین نه تا ده میلیون تومان است و هیچکس بیشتر این رقم نمی گیرد و آن کسانیکه در قالب حقوق های نجومی مطرح شدند در گزارش دیوان محاسبات کشور که نهادی زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است کاری به مجموعه دیوان محاسبه کشور اعلام کرد از بین تمامی کسانیکه به عنوان دریافت کنندگان حقوق های بالای مدیران ارشد کشور بررسی کرده بودند تنها سه دهم یک درصد یعنی یک سیصدم آنها حقوق های غیر متعارف دریافت میکردند که بر اساس آخرین گزارشی که ریاست دیوان محاسبه و کشور به مردم از طریق رسانه ها دادن گفتند ان یه دهم درصد هم تعداد قابل توجهی آمدند و ان مقدار حقوقهای که بیش از حد متعارف گرفتند برگرداندند الا ده نفر این ده نفر هم اعلام کردند مشخص شد که چهار نفر اینها در زندان هستند و امکان برگشت حقوقشان وجود نداره و هر وقت بیرون آمدند ان اضافه ها را بر می گردانند.

سلطانی فر افزود: بنابراین ما دیگر چیزی به نام حقوق های نجومی نداریم کاملا گزارش ان به صورت شفاف و روشن به مردم داده شد و مشخص شد که هیاهوی ان خیلی بیشتر از واقعیتش بود و به هر حال بر اساس حقوق و ضوابطی که شورای حقوق و دستمزد و نهایتا مصوبه دولت قرار دادند سقف حقوق ها الان در همه قوا رعایت می شود.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: در راستای رویکردهای دولت از گسترش فعالیت سمن ها در امور مختلف به ویژه در زمینه دادن مشاوره های مختلف برای زندگی بهتر جوانان چه در فرآیند ازدواج و سایر امور استفاده وحمایت لازم خواهیم داشت.