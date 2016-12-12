هدف دانشجویان نباید صرفاً دریافت مدرک از دانشگاه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان افزود: هدف دانشجویان نباید صرفا دریافت گواهی و مدرک از دانشگاه باشد بلکه باید فضایی فراهم شود که در آن هم اساتید و هم دانشجویان با انگیزه ای مضاعف در جهت رشد، توسعه، ترقی، شکوفایی و همچنین ایجاد تحول در شاخص های توسعه استان تلاش کنند.

وی ادامه داد: امروز با حضور اساتید و دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان شاهد توسعه کمی و کیفی این مراکز به لحاظ آموزشی و پژوهشی هستیم اما باز هم این فعالیت ها کافی نیست و باید برنامه ریزی و اقدامات گسترده تری در این حوزه ها صورت گیرد و همچنین مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان تلاشگران عرصه پژوهش و فناوری در استان ایجاد شود.

صفرزاده بر لزوم حمایت دانشگاهها و مراکز علمی استان از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید استاندار، حمایت از تاسیس و توسعه شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و کاربردی کردن ایده های برتر نخبگان و همچنین اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان و فارغ التحصیلان از اولویت های مدیریت ارشد استان است و در این راستا لازم است دانشگاهها و مراکز علمی هم بصورت جدی پای کار بیایند.

وی به پایین شاخص های توسعه از جمله شاخص سواد در آذربایجان غربی نسبت به متوسط کشوری هم اشاره و تصریح کرد: به لحاظ جمعیتی، آذربایجان غربی رتبه هفتم کشور را در میان استان ها دارد؛ لازم است متناسب با این جمعیت، شاخص های توسعه نیز در استان ارتقا و بهبود پیدا کند که برای تحقق این امر نیازمند مشارکت و همکاری هر چه بیشتر اساتید و مراکز علمی و دانشگاهی استان هستیم.

جم عزتی راد سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه توضیحاتی را در خصوص زمان و نحوه برگزاری استارت آپ ویکند شهر هوشمند در ارومیه ارائه کرد و گفت: استارت‌آپ ویکند شهر هوشمند از روز چهارشنبه ۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ تا روز جمعه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۸ در ارومیه برگزار می‌شود.

استارت‌آپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی برگزار می‌شود.

در این برنامه شرکت‌کنندگان پرانگیزه‌ای شامل برنامه‌نویسان، مدیران تجاری، بازاریاب‌های حرفه ای و طراحان گرافیک گردهم می‌آیند تا در طی ۵۴ ساعت ایده‌هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند.