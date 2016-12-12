ضرورت نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری عصر امروز دوشنبه در دیدار پرسنل و مدیران اداره کل کتابخانه های استان، با بیان این مطلب افزود: نهادینه سازی فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای برخورداری از جامعه ای پویا و عاری از انحرافات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به آیات قرآنی و روایات ائمه معصومین در خصوص اهمیت کتابخوانی تصریح کرد: قرآن مبین یکی از ارزشمندترین منابع مکتوب تاریخ است که امروزه در اختیار نسل بشر قرار دارد.

آیت الله شبستری مخاطرات توزیع کتاب های انحرافی را گوشزد کرد و از ضابطین امر خواست تا تمامی اهتمام خود را برای پاک سازی جامعه از لوس وجود چنین منابعی بکار گمارند.

فعالیت ۱۰۷ کتابخانه عمومی در استان

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نیز در این دیدار از آغاز چاپ کتاب به خط انحصاری نابینیان (بریل) توسط اداره متبوعش برای اولین بار در استان خبر داد و گفت: پس از استان قم، استان آدربایجان شرقی دومین مرکز در کشور است که در این حوزه وارد می شود.

شهرام خدایی افزود: تاکنون چندین عنوان کتاب به شیوه مذکور چاپ شده و پس از طی مرحله ی مجلد سازی طی روزهای آتی در کشور توزیع خواهد شد.

وی تعداد کتابخانه های عمومی در اختیار این اداره کل را ۱۰۷ باب اعلام کرد و افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری این تعداد به ۱۰۹ باب افزایش پیدا کند.

خدایی تعداد کتابخانه ی مورد نیاز در استان را با توجه به تعداد جمعیت ساکن در استان ۴۰۰ باب دانست و افزود: علاوه بر ۱۰۹ کتابخانه ی عمومی موجود در استان، ۳۹ کتابخانه ی مشارکتی و ۳ کتابخانه ی مستقل نیز در استان فعال هستند اما این تعداد قابلیت جوابگویی نیازهای روبه رشد کتابخوانان استان را ندارد.

مدیر کل کتابخانه های استان با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی میزان امانت گیری کتاب از کتابخانه های عمومی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: افزایش امانت گیری کتاب یکی از شاخصه های اصلی افزایش سرانه ی مطالعه به شمار می رود.