بازی سطح بالایی داشت/ بازیکنان تیم شهرداری گرگان جانانه می جنگند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ایزدپناه شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل پتروشیمی بندرامام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی سطح بالایی داشت و تماشاگران از این بازی لذت بردند، البته دوست داشتیم پیروز می شدیم تا شادی آنها تکمیل شود.

ایزدپناه افزود: پتروشیمی تیم پرمهره ای است و نماینده ایران در بازی های آسیایی بوده است. امروز بازیکنان ما با تمام وجود تلاش کردند و جا دارد از زحمات آنها تشکر کنم.

وی با اشاره به روند مثبت تیم بیان کرد: ما هفته ای یازده جلسه تمرین می کنیم و با این بضاعتی که داریم می خواهیم در تمام بازی ها جانانه بجنگیم به طوری که حتی اگر ببازیم تماشاگران راضی باشند.

وی در مورد درخشش سنتر کروات و افت برخی بازیکنان تیم شهرداری گفت: فیلیپ (تونسینیچ) در تمام بازی ها عملکرد بسیار خوبی ارائه می دهد. درباره کمتر بازی کردن احمدیان و شاهسوند هم بگویم که مربی حریف از بازی این دو شناخت داشت و آنها را آنالیز کرده بود.

به گفته سرمربی تیم شهرداری گرگان، یکی از دلایل موفقیت فیلیپ در شوت های سه امتیازی تحت فشار قرار گرفتن احمدیان و شاهسوند بود که فضا را برای پرتاب آزادانه او فراهم می کرد.

ایزدپناه با تمجید از عملکرد بازیکن بومی شهرداری گفت: سعید صالحی هم در دفاع عملکرد خوبی داشت و خوب توپ پخش می کرد. او جزو بازیکنانی است که حساب ویژه ای روی وی باز کرده ایم و امیدواریم بازهم مانند وی بازیکن بومی بسازیم.

وی درباره بازی ضعیف بازیکن دوم خارجی تیمش اظهار کرد: متاسفانه مارشال با مشکل سرماخوردگی مواجه بود و نتوانست کمک کند و اگر هردو بازیکن خارجی آماده بودند قطعاً نتیجه متفاوت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری در گرگان با نتیجه ۸۵ بر ۸۱ مغلوب تیم صدرنشین پتروشیمی بندرامام شد و با ۸ امتیاز در رتبه نهم باقی ماند.