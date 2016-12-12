به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک و پارالمپیک استان کرمانشاه شامگاه دوشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

طی این مراسم از قهرمانان با اهدای جوایزی در حضور وزیر ورزش و جوانان تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از کیانوش رستمی بااهدای ۱۰۰ سکه طلا، محمد خالوندی پرتاب نیزه پارالمپیک با اهدای ۱۰۰ سکه طلا، مسلم خزایی، بهنام سهرابی، مسلم اکبری، جاسم بخشی، تیم ۷ نفره پارالمپیک ۲۵ سکه، مهران نکویی مجد پرتاب وزنه چهارم پارالمپیک ۱۰ سکه، شهلابهروزی راد دهم قایقرانی پارالمپیک ۷ سکه، ندا شهسواری تنیس روی نیز اولین بانوی این رشته ۱۰ سکه، علی الفت نیا نهم پرش طول پارالمپیک ۷ سکه و سمیرا احمدی کاراته دختران ۷ سکه تقدیر شد.