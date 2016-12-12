قدردان افراد مبارز در زمان حیاتشان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نبوی در مراسم هفتمین روز درگذشت محمد حسین خاکساران مبارز انقلابی قزوین که عصر دوشنبه در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید قدردان خدمات نیروهای انقلابی در زمان حیاتشان باشیم.

وی از محمدحسین خاکساران مبارز قزوینی به عنوان فردی متدین و متعهد نام برد و گفت: خاکساران به انقلاب اعتقاد عمیق داشت و درعرصه های فرهنگی موثر بود.

نبوی افزود: خاکساران از شخصیت هایی بود که عمر خود را در راه تحقیق امور دینی و فعالیتهای فرهنگی سپری کرد و در مسیر صیانت از ارزشها فعال بود و در نهادهایی چون صدا و سیما و حوزه های علمیه خدمات ماندگاری انجام داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید قدر نیروهای انقلابی و مبارز خود را در زمان حیاتشان بدانیم و راهشان را ادامه دهیم.

خاکساران متولد سال ۱۳۲۱ در قزوین از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بود که ۳۴ ماه در زندان‌های رژیم پهلوی شکنجه شد. وی در زندان های ساواک با شهید رجایی، علی شریعتی و مرحوم عسگراولادی هم‌بند بود.

بنیاد جانبازان برای وی ۳۰ درصد جانبازی ثبت کرد و پس از آزادی از زندان در مسئولیت‌هایی مانند سرپرستی کمیته مشترک قزوین را بر عهده گرفت تا اینکه با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه‌ها و ستادهای پشتیبانی به خدمت‌رسانی پرداخت و مسئولیت ستاد کمک‌رسانی جبهه غرب کشور از جمله آن‌ها بود.

خاکساران ریاست صدا و سیمای گیلان، تبریز، قم، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، نمایندگی صدا و سیما در دهلی نو خدمت کرد.

وی ازسال‌های دور جزو فعالان امور کتابخانه‌های قزوین بود و مدتی هم در حوزه و دانشگاه به تدریس می‌پرداخت.

محمدحسین خاکساران همچنین عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین بود که با پایان دوره سوم فعالیت شورای اسلامی شهر قزوین در انتخابات شرکت نکرد و در مرکز پاسخگویی به پرسش‌های دینی فعالیت کرد.