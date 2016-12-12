۱۵۰۰مزار شهدای لرستان ساماندهی نشده است/تخصیص تنها۲۹درصد اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی شامگاه دوشنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای استان لرستان در سخنانی با بیان اینکه در لرستان شش هزار و ۲۸۰ مزار شهید وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و ۷۵۰ مزار ساماندهی شده است.

وی با بیان اینکه هنوز هزار و ۵۳۰ مزار شهید در لرستان باقی مانده که ساماندهی نشده است تصریح کرد: تا کنون ۷۵ درصد مزار شهدای لرستان ساماندهی شده و ۲۵ درصد نیز ساماندهی نشده است.

مدر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای ساماندهی گلزار شهدای لرستان بیان داشت: در گذشته اعتباری که برای ساماندهی هزار مزار شهید هزینه می شد حدود پنج میلیون تومان بود که با اجرای یک طرح جدید از سوی بنیاد شهید این میزان به ۲.۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

روشنی با اشاره به اینکه طی امسال ۶۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی گلزار شهدای لرستان اعتبار اختصاص پیدا کرده است عنوان کرد: در مجموع تا کنون تنها حدود ۲۹ درصد اعتبارات مورد نیاز در این زمینه تخصیص یافته است.

وی بر ضرورت همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان در زمینه تخصیص اعتبارات مورد نیاز ساماندهی گلزار شهدای استان تاکید کرد و گفت: در این راستا از این سازمان درخواست داریم که نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ساماندهی گلزار شهدای استان اقدام کند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان بیان داشت: تا کنون اکثر گلزار شهدای استان های کشور ساماندهی شده و این در حالیست که هنوز این اقدام به صورت کامل در لرستان عملیاتی نشده است.