صرفه جویی ارزی کشور در تامین صافی دیالیز

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران یوسفی افزود: شرکت سها بزرگترین مجتمع صنعتی ومدرن تولید تجهیزات پزشکی و اولین کارخانه تولید صافی دیالیز در کشور است.

مسئول فنی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران(سها) افزود: هدف از تأسیس و راه اندازی شرکت سها، قطع وابستگی کشور به ورود تجهیزات پزشکی یک بار مصرف به منظور جلوگیری از خروج ارز، انتقال دانش فنی تولید تجهیزات پزشکی و ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است.

به گفته وی، این شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون، گام‌های بلندی را در توسعه کمی و کیفی خود برداشته و توانسته اهداف تعیین شده خود را تحقق ببخشد و تولیدات آن از افتخارات کشور بوده و ما خرسندیم که توانسته ایم باتولید صافی دیالیز سبد دیالیز کشور را برای بیماران تکمیل کنیم.

یوسفی با بیان اینکه تا قبل از راه اندازی خط تولید صافی دیالیز واردات صافی دیالیز در سال ۴ میلیون عدد بود، یادآور شد: با تولید این محصول در داخل به ازای هر صافی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان صرفه جویی مالی خواهد داشت و وابستگی ما در این زمینه به کشورهای تامین کننده قطع خواهد شد و این در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است.