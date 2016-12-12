تیم شهرداری گرگان باانگیزه ظاهرشد/ بازیکنان خارجی ما معمولی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهین طبع شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل پتروشیمی بندرامام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی در گرگان به علت حمایت تماشاگران و تقویت انگیزه تیمشان همیشه دشوار است و خوشحالیم که پیروز از زمین خارج شدیم.

شاهین طبع افزود: بازی زیبایی بود و هردوتیم تحت فشار بودند. تیم هایی که با پتروشیمی بازی دارند در شرایط روحی بهتری به سر می برند و امروز شاهد بودیم که «فیلیپ» (سنتر تیم شهرداری گرگان) هرچه در توان داشت ارائه داد و امیدوارم در تمام بازی ها اینگونه بدرخشد.

وی در مورد کم بازی دادن به بازیکن ملی پوش خود گفت: اوشین ساهاکیان مشکل سرماخوردگی داشت و از سوی دیگر سایر بازیکنان عملکرد خوبی ارائه می دادند و به همین خاطر از وی کمتر استفاده کردیم.

وی درباره رضایت از عملکرد دیگر ملی پوش خود بیان کرد: در یکی دو صحنه باید بازی را حفظ می کردیم که بهنام یخچالی خسته به نظر می رسید و در این زمینه دچار اشتباه شد.

سرمربی تیم پتروشیمی بندرامام در مورد بازیکنان خارجی تیمش گفت: این بازیکنان نسبت به سایر بازیکنان خارجی تیم های دیگر معمولی هستند و همه تیم ها بازیکنان خوبی جذب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری در گرگان با نتیجه ۸۵ بر ۸۱ مغلوب تیم صدرنشین پتروشیمی بندرامام شد و با ۸ امتیاز در رتبه نهم باقی ماند.