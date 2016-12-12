تخصیص بودجه دولت ضعیف است/ با بدهی ها دست به گریبانیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری در مراسم تجلیل از مدال آوران جهانی و المپیکی استان کرمانشاه که با حضور وزیر ورزش در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه در حال برگزاری است، اظهار داشت: استان کرمانشاه در ۳۰ رشته ورزشی ملی پوش دارد و در طول سال ۹۳ با ۵۰۰ ملی پوش، سال ۹۴ با ۹۳۲ ملی پوش و در ۶ ماهه اول ۹۵ نیز با ۳۴۶ نفر ملی پوش آمار خوبی را داشتیم.

جوهری ادامه داد: در حوزه کسب مدال با یک شرایط بسیار ویژه ای داشتیم به گونه ای که در سال ۹۳ با ۸۰۰ مدال، سال ۹۴ با ۸۷۸ مدال و تا نیمه اول سال ۹۴ با ۴۴۵ مدال وضعیت خوبی داریم.

وی افزود: در سطح بین المللی در سال ۹۳ استان کرمانشاه ۳۳ مدال، در سال ۹۴ این تعداد به ۱۳۰ مدال رسیده که ۲۹۳ درصد رشد داشته است. در نیمه اول سال ۹۵ نیز ۶۸ مدال کسب شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین اعلام کرد که استان کرمانشاه در مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۶ مدال طلا کسب کرده است.

این مدیر ورزشی تصریح کرد: امسال با برنامه ریزیهای انجام شده امیدوار به بهبود شرایط هستیم.

وی گفت: استان کرمانشاه در ورزش قهرمانی در بین یازده استان گروه دوم رتبه اول را دارد و در ورزش همگانی نیز در همین گروه دوم، دومین استان هستیم.

جوهری با اشاره به کمکهای معاونت های وزارت ورزش به استان کرمانشاه گفت: اداره کل ورزش از زمانی که بنده تحویل گرفتم ۱۵ سند ملکی داشت در حالی اکنون بیش از ۶۰ سند ملکی دارد و این زیربنای کار ماست در مباحث حقوقی.

جوهری گفت: در شرایطی که بودجه در دولت ضعیف است و تخصیصها داده نمی شود اگر بتوانیم مجوز فروش برخی از این املاک را بگیریم کمک خوبی به بودجه ما خواهد شد.

جوهری گفت: پروژه هایی مانند ۱۵ سالن سقف کوتاه و ۶ سالن سقف بلند از محل اعتبارات سفر رهبری و اعتبارات ملی و استانی تحویل شده است. دو استخر سرپوشیده، یک خوابگاه ورزشی، یک پیست دو و میدانی، یک سالن تیراندازی و زمین چمن هم افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین به بدهکاری های هیات های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: ۲۵۴ میلیون تومان بدهی آب باقی مانده از سالهای قبل داریم که تبدیل به تشکیل پرونده شده است. ۱۲۰ میلیون تومان هم بدهی برق و بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بدهی گاز داریم. به این بدهی ها باید بدهی اوقاف را هم اشاره کرد.