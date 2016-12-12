در تجمعات اعتراضی استانبول شرکت نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، سرکنسولگری آمریکا در استانبول، امروز با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال برگزاری تظاهرات مردم ترکیه در پاسخ به عملیات تروریستی انجام شده در تاریخ ۱۰ دسامبر هشدار داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: سرکنسولگری آمریکا مایل است به شهروندان آمریکایی اطلاع دهد که تظاهراتی در پاسخ به بمبگذاری های بشیکتاش طراحی شده اند که قرار است دوشنبه ساعت ۵:۳۰ عصر در استانبول برگزار شوند. این یک رژه همدلی خواهد بود که در منطقه ودافون واقع در بشیکتاش و بخش های همسایه آن برگزار شود. لطفا توجه داشته باشید که احتمال برگزاری تظاهرات مشابه و بدون هماهنگی در طول هفته و در بخش های دیگر استانبول و مناطق اطراف آن نیز وجود دارد.

سرکنسولگری آمریکا در استانبول از شهروندان این کشور که در ترکیه به سر می برند، خواسته تا در هیچ یک از این تظاهرات و تجمعات شرکت نکنند، حتی اگر چنین تجمعاتی به شکل صلح آمیز و آرام برگزار شوند.

به گفته مقام های سرکنسولگری ممکن است این تظاهرات به خشونت کشیده شوند.