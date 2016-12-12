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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۹۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه انتقال آب بن-بروجن اختصاص یافت

۱۹۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه انتقال آب بن-بروجن اختصاص یافت

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امسال برای اجرای پروژه انتقال آب بن – بروجن یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در جمع مردم شهرستان بن تأکید کرد: به منظور اجرای این پروژه ۷۰۰ میلیارد ریال برای خرید لوله، ۶۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف بودجه و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه و اوراق مشارکت اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم آبرسانی به ۲۲۰ شهر، روستا و شهرک صنعتی چهارمحال و بختیاری به صورت سیار و با تانکر تامین می شد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و فعالیت های انجام شده در سه سال قبل اکنون تنها ۵۴ شهر، روستا و شهرک صنعتی چهارمحال و بختیاری با مشکل تامین آب روبرو است.

کد مطلب 3848726

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