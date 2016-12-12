تأمین روشنایی گلزار شهدای لرستان توسط شرکت توزیع برق استان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا شامگاه دوشنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت توزیع برق لرستان در رابطه با تامین روشنایی گلزار شهدای استان اظهار داشت: تا کنون کار تامین روشنایی گلزار شهدای خرم آباد به صورت کامل انجام گرفته و اگر نیاز به افزایش ظرفیت ترانس برق معابر نیز وجود داشته باشد این اقدام را انجام خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به کار تامین روشنایی گلزار شهدای منطقه «سراب یاس» نیز بیان داشت: کار نصب تیر های چراغ برق این گلزار شهدا نیز در حال انجام بوده و تا پایان سال این اقدام به صورت کامل عملیاتی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان همچنین از تامین روشنایی گلزار شهدای «گوشه» در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: همچنین برنامه ما این بوده که اقدام به تامین روشنایی گلزار شهدا و معابر «هلوش» در شهرستان پلدختر کنیم.

خودنیا همچنین از تامین روشنایی گلزار شهدای شهر «گراب» خبر داد و تصریح کرد: همچنین این اقدام در «چشمه سفید» کوهدشت و شهر بیرانشهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ۳۰۰ نقطه را برای تامین روشنایی به ما معرفی کرده است گفت: برای عملیاتی شدن این موضوع هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و این در حالیست که کل بودجه عمرانی شرکت توزیع برق لرستان ۲۰ میلیارد تومان است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: در این راستا تحقق این امر توسط شرکت برق زمانبر است.