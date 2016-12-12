ملک سلمان انفجار در قاهره را به رئیس جمهور مصر تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پادشاه عربستان سعودی وقوع انفجار تروریستی در قاهره را با یک روز تاخیر به رئیس جمهور مصر تسلیت گفت.

در همین راستا، «ملک سلمان» پادشاه سعودی در پیامی خطاب به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر انفجار تروریستی در کلیسای قبطی ها در منطقه العباسیه واقع در قاهره را به دولت و مردم مصر تسلیت گفت.

این در حالی است که اکثر مقامات کشورهای جهان روز گذشته و ساعاتی پس از وقوع این انفجار تروریستی آن را محکوم و به مردم و دولت مصر تسلیت گفته بودند.

تنش ها میان ریاض و قاهره از مدت ها پیش تشدید شده است و پادشاه سعودی اخیرا قرار بود در ابوظبی امارات با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر دیدار کند تا در خصوص تنش های ریاض-قاهره گفتگو نماید اما رئیس جمهور مصر ساعاتی پیش از ورود ملک سلمان به امارات، این کشور را ترک کرد.

تنش موجود در روابط قاهره و ریاض در پی مواضع مصر درباره سوریه و رای مثبت این کشور به طرح روسیه درباره حلب در شورای امنیت و برگزار نشدن دیداری بین رئیس جمهور مصر و پادشاه عربستان در امارات این گمانه زنی را مطرح می کند که روابط دو طرف هنوز به حالت عادی بازنگشته است.

گفتنی است، بر اثر انفجار روز یکشنبه در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ۲۸ نفر کشته و ۴۹ نفر نیز زخمی شده اند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. عامل انفجار فردی به نام «محمود شفیق محمد مصطفی» است که ۲۲ سال سن دارد و به وسیله کمربند انفجاری خود را در داخل کلیسا منفجر کرد.