به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران المپیک و پارالمپیک کرمانشاه که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: جوانان کرمانشاه از کیانوش رستمی تا محمد خالوندی و دیگر ورزشکاران عزیز برای کشور و استان در المپیک و پارالمپیک و سایر میادین جهانی ورزش افتخار آفریدند.

وی با بیان اینکه به افتخار آفرینی ورزشکاران خود در میادین مختلف نیاز داریم، افزود: امروز همه قدرتهای سیاسی و مالی جهان حتی کشورهای کوچک تلاش می کنند در صحنه المپیک رتبه کسب کنند زیرا این اعتبار مایه غرور ملی است.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: امروز بزرگترین کشورها برای تقویت تعلق خاطر مردم کشور خود میلیاردها هزینه می کنند و میبینیم هالیوود برای تقویت روحیه وطن دوستی در آمریکا چه کارها که در این رابطه انجام نمی دهند.

وی با اشاره به اهمیت صحنه های ورزشی برای تقویت روحیه مردم گفت: گر در اقتصاد ، نفوذ سیاسی، هنر، تاریخ و سایر عرصه ها کسب رتبه مایه تقویت و غرور ملی است ورزش هم می تواند این غرور را فراهم کند.

رازانی با اشاره به احادیث دینی بیان کرد: باید امر خیر را آشکار کرد تا همگان بدانند اتفاق مبارکیانجام می شود و ما بر خود وظیفه دانستیم تا غرور آفرینی جوانان را به تجلیل بنشینیم.

وی بیان کرد: این هدایایی که برای قهرمانان در نظر گرفته شده برگ سبزی ایت تحفه درویش و با وجود همه تنگناهای مالی است و اگر نسبت به کاری که انجام شده عذر خواهی می کنیم.

رازانی بیان کرد: راه قهرمانان و مدال آوران ورزش راهی خوب و درمان دردهای جوانان جامعه ما است و این راه باید ادامه یابد.