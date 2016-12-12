به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی در نشست هم اندیشی مجمع خیران ورزشی ساز استان یزد با اشاره به اینکه در حوزه ورزش نیز مانند بسیاری از حوزه های دیگر با پروژه های نیمه تمام بسیاری مواجه هستیم، اظهار داشت: هم اکنون ۷۷ پروژه نیمه تمام ورزشی داریم که برای تکمیل ۲۰ مورد از آنها خیران وارد عمل شده اند.

وی عنوان کرد: دولت برای تکمیل این پروژه ها به کمک خیران نیاز دارد زیرا اگر توان خیری و بخش خصوصی به کمک نیاید، دولت سال‌های سال دیگر هم نمی تواند این پروژه ها را تکمیل و بهره برداری کند.

شریعتی ادامه داد: البته برای اینکه بتوانیم از برکت حضور خیران در این حوزه بهره مند شویم، باید شرایط بهتری برای آنها فراهم کنیم و دولت نیز باید حمایت هایی از آنها داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد تصریح کرد: برخی خلأهای قانونی برای حمایت از خیران و حامیان ورزش وجود دارد که امیدواریم در برنامه ریزی های آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه خیران ورزشی ساز در گمنامی به سر می برند، افزود: باید با تشکیل مجمع خیران ورزشی ساز همچنین برگزاری جلسات مختلف و نامگذاری پروژه های ورزشی به نام خیران، آنها را از گمنامی بیرون آورد.