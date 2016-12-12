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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۸

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

رشد ۴۰۰درصدی کشت کلزا در چهارمحال و بختیاری

رشد ۴۰۰درصدی کشت کلزا در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از رشد۴۰۰ درصدی کشت کلزا در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، حمیدرضا دانش گفت: درسال زراعی ۹۵-۹۶، حدود یک هزار و ۸۰هکتار کشت کلزا دراستان انجام شده است که بیش از چهار برابر رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه تامین بذر، ماشین های کشاورزی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، بیمه محصول کشاورزان و پرداخت وام ۲۵میلیون ریالی برای هر هکتار از بسته های حمایتی وزارت جهادکشاورزی برای رونق تولید دانه های روغنی در کشور است، افزود: درهمین راستا درسالجاری برای خرید ۲۸دستگاه ریزدانه کار با  ۵۰درصد یارانه خرید، بالغ بر ۲۱۰میلیون تومان توسط جهادکشاورزی هزینه شده است.

کد مطلب 3848735

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