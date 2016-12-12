وزارت ورزش پروژه های نیمه تمام ورزشی کرمانشاه رابه سرانجام برساند

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی کرمانشاه که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد اظهار داشت: امروز که آقای وزیر با جمعی از سمن ها دیدار داشتند مطالبه ای که از ایشان بود این بود که قبل از اینکه وزیر ورزش باشد وزیر جوانان باشد تا مشکلات آنها آسان شود.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت گفت: تجلیل از قهرمانان ورزشی کار خوب و مهمی بود که باید به خاطر آن از مجموعه مدیران استان و وزارت ورزش تشکر کرد.

وی با اشاره به رای اعتماد مجلس به سلطانی فر گفت: بیشتر نمایندگان مجلس به آقای وزیر رای اعتماد دادند و این موضوع مسئولیت ایشان در مطالبه حقوق ورزشکاران و جوانان را سنگین تر می کند.

جاسمی با اشاره به جلسه خودش با وزیر ورزش پیش از این مراسم خاطر نشان کرد: یکی از نکاتی که خوشحال کننده بود برای من شناخت آقای وزیر از اسطوره های ورزش استان کرمانشاه مانند برادران محبی، زرینی و... بود و نشان می داد که با کرمانشاه بیگانه نیست.

وی همچنین به موافقت وزیر برای توجه به فوتبال کرمانشاه برای جایگزینی شیرین فراز در لیگ برتر اشاره کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به یکدستی و توان نمایندگان استان در مجلس گفت: امیدواریم که نگاه وزارت ورزش به استان و منطقه یک نگاه ویژه باشد تا پروژه های نیمه تمام ورزشی هرچه زودتر به پایان برسد.