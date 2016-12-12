هلاکت ۴ نظامی سعودی در نجران/ شهادت و زخمی شدن ۴ یمنی در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، درگیری نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با مزدوران و متجاوزان سعودی با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، رزمندگان یمنی ۴ نظامی سعودی را در در موقعیت فواز و الشرقه در نجران واقع در جنوب عربستان به ضرب گلوله تک تیراندازان خود به هلاکت رساندند.

با هلاکت این ۴ نظامی سعودی شمار متجاوزانی که در طول ماه دسامبر به ضرب گلوله تک تیراندازان یمنی کشته شده اند، به ۲۰ نظامی سعودی رسید.

نیروهای یمنی همچنین محل تجمع مزدوران سعودی را در جنوب ذباب واقع در استان تعز هدف قرار دادند که منجر به هلاکت و زخمی شدن شماری از آنها شد.

مواضع متجاوزان در مناطقی از استان عسیر نیز هدف حملات توپخانه ای و موشکی رزمندگان یمنی قرار گرفت.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود میدان السبعین در صنعا پایتخت یمن را ۳ نوبت بمباران کردند که منجر به شهادت ۲ شهروند و زخمی شدن ۲ نفر دیگر شد.

همچنین مناطقی در صعده، عسیر و الحدیده نیز چندین بار توسط جنگنده های سعودی هدف حملات هوایی قرار گرفت.

قبایل حاضر در مناطق عبس و حرض واقع در استان حجه در غرب یمن برای دفاع از کشور در برابر متجاوزان سعودی فراخوان عمومی اعلام کردند.