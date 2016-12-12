جانمایی استقرار واحدهای صنعتی نیازمند کارشناسی دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری شامگاه دوشنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برگزیده استان مرکزی در اراک اظهار داشت: علاوه بر نیاز به بازنگری و بررسی کارشناسی در زمینه جانمایی واحدهای صنعتی، در کشور شهرک های صنعتی داریم که شکل یک شهرک صنعتی را ندارند و اگر به شهرک های صنعتی کشورهای آسیای شرقی نگاه کنیم می بینیم که شهرک های صنعتی کشور با آنها فاصله زیادی دارند.

وی با اشاره به کمبود تکنسین و کاردان در کشور افزود: در حوزه آموزش و نیروی کار در صنعت نیز مشکل وجود دارد و در حالی که باید به ازای هر مهندس، هشت تکنسین وجود داشته باشد امروز به ازای هر تکنسین و کاردان، هشت مهندس وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک بیان کرد: در بخش صادرات باید کیفیت تولید افزایش و قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد در غیر این صورت توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی وجود نخواهد داشت.

جعفری تصریح کرد: در رابطه با رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان، باید سیاست مدیران استان حفظ واحدهای موجود باشد و از تاسیس واحدهای موازی جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک خاطرنشان ساخت: همچنین با تشکیل خوشه های صنعتی و تجمیع سرمایه در برخی از حوزه های صنعت که استعداد و ظرفیت آن در استان وجود دارد می توان رونق و پویایی در بخش صنعت استان را رقم زد.

وی خاطرنشان ساخت: رشد اعضا و فعالان صنعتی زیرمجموعه اتاق بازرگانی استان مرکزی در سال های اخیر تقریبا با آمار کشوری همگام بوده اما با توجه به صنعتی بودن و ظرفیت های متعدد مرکزی در حوزه صنعت، انتظار می رود رشد بیشتری را شاهد باشیم.