فعالیت ۱۸ مرکز مشاوره کارآفرینی در یزد/بهره برداری از ۷ مرکز جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ریاحی عصر امروز در سومین نشست شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد اظهار داشت: با توجه به تصویب دستور العمل تاسیس مراکز مشاوره، ‌اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان‌ها در شورای عالی اشتغال کشور، ۱۱ مرکز مشاوره در استان یزد ایجاد شده و ۷ مرکز تا ماه آینده ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه مجوز ۷ مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان نیز صادر شده است گفت: همچنین دو درخواست برای دریافت مجوز در این اداره کل به ثبت رسیده و در حال رسیدگی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد مراکز مشاوره کارآفرینی استان به ۲۸ مرکز خواهد رسید اضافه کرد: با توجه به اینکه استان یزد در زمینه فناوری و اطلاعات از پتانسیل بالایی برخوردار است امید است که این مراکز بتوانند به صورت گسترده نیز فعالیت نمایند.

وی با تاکیدبر اینکه وظیفه این مراکز مشاوره در سطح استان ارزیابی طرح های کارآفرینی نوآورانه، ارائه مشاوره های تخصصی همچنین هدایت صاحبان ایده است عنوان کرد: این مراکز در سه گروه تخصصی صنعت، کشاورزی و خدمات و در ۱۴ زیر گروه ارائه خدمات خواهند داشت.

ریاحی اصلی ترین دغدغه های استان را حل مشکل بیکاری برشمرد و افزود: این مراکز با ارائه خدماتی که خواهند داشت تا حد مطلوبی در رفع معضل اشتغال موثر خواهند بود.