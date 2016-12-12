به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای چهارمحال و بختیاری، منوچهرسلمان زاده با اشاره به اینکه ایمن سازی و آرام سازی ترافیک جادههای لردگان مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: تأمین تجهیزات راهدارخانه های زمستانه از قبیل تهیه شن و نمک، روغن، سوخت، لاستیک، ارزاق، لوازم اداری و... انجام شده است.
وی بر لزوم تعمیر ماشین آلات راهداری پیش از شروع بارندگی ها و تأمین نیروی انسانی لازم از طریق بخش خصوصی تاکید کرد.
مدیر کل راهداری وحمل و نقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری یکی از اهداف اصلی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای را ایمن سازی و آرام سازی ترافیک جادههای استان به ویژه محور پرترافیک لردگان عنوان کرد.
نظر شما