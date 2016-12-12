امین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو و پراید در محور ارتباطی نورآباد - خرم آباد یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی با بیان اینکه یک نفر از از سرنشینان این دو خودرو جان خود را از دست داد گفت: همچنین پنج نفر دیگر از سرنشینان به بیمارستان ابن سینا انتقال داده شدند که دو نفر از آنها مداوا و سه نفر دیگر به دلیل وخامت حال به بیمارستان مرکز استان انتقال داده شدند.

بنابر این گزارش، این حادثه در نقطه حادثه خیز «گاوکش» رخ داد که همواره شاهد وقوع تصادفات ناگوار در آن هستیم و این در حالیست که متولیان امر اقدام به رفع نواقص فنی این منطقه نمی کنند.

یکی از محورهای پرتردد استان لرستان، محور ارتباطی نورآباد - خرم آباد است که متاسفانه به دلیل چهارخطه نشدن و غیر استاندارد بودن این مسیر از سمت نورآباد به ویژه در منطقه «گاوکش» همواره شاهد بروز تصادفات دلخراشی در این مسیر هستیم.

نکته قابل توجه مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان این است که چرا پس از سالیان سال که از آغاز عملیات اجرایی طرح چهارخطه نورآباد - خرم آباد می گذرد همچنان روند تکمیل آن به کندی صورت می گیرد.

مهمترین علت تصادفات در این مسیر ارتباطی عرض کم جاده و عدم خط کشی معابر پس از آسفالت آن بوده که مسافران را با خطای دید مواجه می کند و متاسفانه همواره شاهد بروز اینگونه تصادفات جاده ای در این مسیر هستیم.