مستندسازی املاک اولویت معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد بوشهر، محسن هاشمی در سیزدهمین جلسه هیأت امنای استان بوشهر اظهار داشت: دانشگاه درصدد استفاده بهینه از دارایی‌ها و امکانات خود است.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های مهم حوزه معاونت عمرانی دانشگاه، مستندسازی املاک و تبدیل به احسن آنها است که خوشبختانه در این زمینه کمیسیون‌های ۴ نفری در استان‌ها با ابتکار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد و مستندسازی املاک از سوی این کمیته‌ها با همکاری استانداری‌ها، معاونت‌های عمرانی، روسای سازمان زمین شهری و منابع طبیعی انجام می‌شود.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: از آنجا که تعداد زیادی ساختمان در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گرفته، خوشبختانه سرانه فضای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی سرانه مناسبی است و جای هیچ نگرانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در حالی با حضور معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد که اکثریت قریب به اتفاق اعضا از جمله استاندار، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزیر علوم و وزیر بهداشت در این جلسه حضور داشتند.