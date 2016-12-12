پیشرفت فیزیکی ۱۶۹ پروژه شهری در اردبیل صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت صفری شامگاه دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: علاوه بر این ۱۵۴ پروژه زخمی و نیمه‌تمام نیز در سطح شهر اردبیل وجود دارد.

وی با تأکید به اینکه در اغلب مناطق شهر پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد، اضافه کرد: این در حالی است که شهرداری با کمبود مالی مواجه است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین مالی هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: از سویی بدهی کلان و چند صدمیلیاردی شهرداری موجب شده است توجه به درآمد پایدار برای شهرداری به یک ضرورت غیرقابل‌انکار تبدیل شود.

صفری با تأکید به اینکه شهرداری حیاط‌خلوت یک تعداد نیست و لازم است نسبت به شیوه‌های درآمدزایی جدید برای شهرداری اندیشیده شود، ادامه داد: از جمله مهم‌ترین نیازمندی‌های سطح شهر تکمیل عملیات میدان نیار و رسیدگی به کمبودهای آتش‌نشانی است.

وی همچنین توجه به وضعیت ساماندهی امامزاده سید صدرالدین تأکید کرد و گفت: سال ۹۵ بیش از شش هزار زائر برون‌مرزی در این مرکز پذیرایی شده‌اند و لازم است نسبت به ساماندهی محوطه آن اقدام شود.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه امامزاده سید صدرالدین در مسیر جاده قفقاز واقع است و زائران حسینی برون‌مرزی و مسافران آسیای میانه از آن تردد دارند، اضافه کرد: انتظار می‌رود با ایده‌های مناسب این مجموعه ساماندهی شود.