اجرای طرح احیاگران آبادی در رفسنجان با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر دوشنبه در جلسه ستاد راهبردی طرح احیاگران آبادی اظهار داشت: در ادامه برنامه‌ها در مباحث توسعه و اشتغال و اقتصادی و فرهنگی که در منطقه داشتیم و مصوباتی که در همایش «رفسنجان، تدبیر، تلاش و توسعه» داشتیم به دنبال این هستیم تا از همه ظرفیت‌های منطقه استفاده کنیم.

وی افزود: با استفاده از منابع درصدد هستیم به هر شکل در قالب یک برنامه بومی و محلی به کمک هم در حوزه کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه اثرگذار باشیم. اگر چه برنامه هایی هم از سوی دولت و به شکل ملی در حال انجام است.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی آنچه که در درازمدت می‌تواند پاسخگو باشد و رشد اقتصادی که در برنامه آمده، را محقق کند، طرح‌های متوسط و بزرگ هستند که سرمایه‌های بزرگ لازم دارند، از سویی این طرح‌ها منجر به ایجاد اشتغال و رونق می‌شوند.

ملانوری تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم در دوره کوتاه‌مدت اشتغال ایجاد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم، باید در قالب طرحهای کوچک و متناسب با ظرفیتهای و منابع هر منطقه برنامه ریزی کنیم و در دوره کوتاهی با حداقل امکانات بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و معیشت خانواده‌ها تأمین شود.

وی ابراز داشت: در شهرستان رفسنجان جدای از تلاش هایی که در سالهای گذشته در کشاورزی برای تولید پسته که رونق اقتصادی را تأمین می کند و معادنی مثل مس ایجاد شده و جمعیت قابل توجهی را مشغول به‌ کار کرده است، این ظرفیت وجود دارد که بتوانیم در روستاها کارگاههای کوچک را ایجاد کنیم.

فرماندار رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی روز به روز افزایش می‌یابد که عمدتاً پیامدهای مشکلات اقتصادی هستند، ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود در روستاها با ایجاد کارگاه‌های کوچک می توان اشتغال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در روستاها افرادی هستند که کارهایی کردند و سبب شدند طرح‌هایی ایجاد شود که انگیزه ماندگاری در روستاها بالا رود و چراغ روستا روشن بماند.

ملانوری با اشاره به زمینه های کار و فعالیت در روستاهای شهرستان، گفت: به‌ طور مثال در منطقه خنامان که منطقه‌ای محروم است، ظرفیت کشت زعفران، عناب، گل‌محمدی، زرشک وجود دارد اما برنامه ای مدونی برای آن وجود ندارد.

فرماندار رفسنجان سپس توضیح داد: بر مبنای طرح احیاگران آبادی، کسی که سبب احیا و زنده شدن یک آبادی شده مورد تجلیل قرار می گیرد که در این راستا نخستین روستا در رفسنجان خنامان بود که در این روستا آقای حسین محمدی با برداشت 10 کیلوگرم زعفران توانسته بیش از دو برابر پسته که به آب زیادی نیاز دارد، درآمد کسب کند و سبب اشتغال و رونق این منطقه شده است.

ملانوری ادامه داد: دستگاههای اجرایی طرحهایی را متناسب با روستاها آماده کنند و روستا را با متناسب با آن پیش ببریم.

وی از حمایت از کشاورزان برای کشت‌های جایگزین از جمله زرشک و زعفران با وام 8 درصد خبر داد و افزود: این کار باعث می شود منطقه از محرومیت خارج شده و در قالب این طرح با همیت و جدیت بتوان کاری کرد.

فرماندار رفسنجان اضافه کرد: در رفسنجان 150 روستا وجود دارد که اگر 10 یا 20 روستا هم در طرح احیاگران آبادی آغاز به‌ کار کنند، ارزشمند است. طرح دیگر راه اندازی صندوق های خرد روستایی که در قلعه گنج به عنوان پایلوت ایجاد شده است که می تواند به صورت جدی در شهرستان اجرا شود