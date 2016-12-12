ستاد المپیک ۲۰۲۰ تشکیل می شود/تجلیل از المپیکی ها توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی استان کرمانشاه که عصر امروز در سالن شهدای دولت استانداری این استان برگزار شد، اظهار داشت: المپیک مهمترین آوردگاه ورزشی جهان است که بهترین ورزشکاران ۲۰۰ کشور دنیا در آن شرکت می کنند و ایران کارنامه اش در ۱۶ دوره المپیک از ۱۸ دوره ای که حضور داشته کسب ۱۸ مدال طلا، ۲۱ مدال نقره و ۲۹ مدال برنز است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: با اینکه از این ۱۶ دوره حضور در المپیک ۸ دوره در قبل از انقلاب و ۸ دوره بعد از انقلاب بوده اما تعداد مدالها و موفقیت های بعد از انقلاب بسیار چشم گیر تر است. به عنوان مثال ۱۴ طلا مربوط به بعد از انقلاب و فقط ۴ طلا مربوط به پیش از انقلاب است.

وی تصریح کرد: اینها را از این جهت یادآوری می کنم که کسب یک مدال چون باعث شادی میلیونها ایرانی و انگیزه در جوانان می شود ضرورت توجه به رشته های پایه بیشتر احساس می شود تا استعدادهای نهفته جوانان ما شکوفا شوند.

سلطانی فر گفت: برخی رشته ها در المپیک که مدالهای زیادی دارند و ما با اینکه این رشته ها از ورزشهای توصیه شده مکتبمان هستند (تیراندازی، سوارکاری و شنا) سهمی از مدالهای آنها نداریم.

وی افزود: این همه استعداد مارا بر آن می دارد تا خیلی جدی تر نگاه کنیم به آینده و برنامه هایی که داریم. برنامه ما این است که ستاد بازی های المپیک ژاپن را تشکیل دهیم تا از همین الان برای ۴ سال آینده و همچنین دو سال آینده که بازی های آسیایی جاکارتا برگزار می شود برنامه داشته باشیم و ورزشهای مدال آور را تقویت کنیم.

وزیر ورزش با اشاره به نتایج ایران در المپیک ریو گفت: اگرچه تعداد مدالهای ما از قبل کمتر بود ولی از جهت مقایسه با ۱۵ دوره دیگر بهتر بودیم و در واقع رتبه دوم دوره ها را داشتیم و امیدواریم در آینده نتایج بهتری بگیریم.

سلطانی فر تمایز المپیک ریو با دوره های قبل را در کسب مدالها کسب مدال توسط یکی از بانوان ورزشکار عنوان کرد.

وی گفت: سیاست ما گسترش ورزش همگانی برای همه مردم است تا با سالم بودن جسمها روح ها هم به سلامت دست پیدا کنند. ما خود را متولی بخش ورزش می دانیم نه فقط وزارت ورزش و معتقدیم که با استفاده از امکانات سایر نهادها و بخشها باید به همگرایی برسیم تا در یک مجموعه هماهنگ به موفقیت برسیم.