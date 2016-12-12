برگزاری ۱۱ برنامه در سومین روز از هفته نانو فناوری استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، رضا آذین با اشاره به اجرای ۲۱ برنامه در دو روز اول هفته نانو فناوری استان بوشهر گفت: در طول این دو روز ۱۰ برنامه دانشجویی شامل سمینارهای آشنایی با فناوری نانو، کارگاه ایمنی نانو مواد و مدیریت پسماندهای شیمیایی و نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو و ۶ سمینار و کارگاه آموزشی دانش آموزی در شهرهای بوشهر، برازجان و اهرم برگزار شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه ساختمان، کارگاه ایمنی نانو مواد و مدیریت پسماندهای شیمیایی، سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع نیز از جمله برنامه هایی بود که در حوزه صنعت برگزار شد و مورد استقبال صنعتگران و دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هفته نانو فناوری استان بوشهر تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد گفت: امروز نیز ۱۱ برنامه ویژه دانش آموزان، دانشجویان و صنعتگران برگزار شد که از جمله آنها می توان به سمینار آموزشی نانو ویژه دانش آموزان در شهر خورموج، سمینار آشنایی با فناوری نانو ویژه دبیران آموزش و پرورش شهرستان بوشهر، سمینار تجاری سازی پژوهش در فناوری نانو ویژه شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری خلیج فارس، سمینار ترویجی معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در پژوهشکده میگوی کشور، سمینارهای دانشجویی فناوری نانو در دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر، پیام نور مرکز برازجان و آزاد اسلامی واحد بندر دیر و ۳ نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری نانو اشاره کرد.

آذین درخصوص مباحث مطرح شده در سمینار تخصصی معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی گفت: این سمینار با حضور اساتید ستاد ویژه نانو فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و طی آن درخصوص انواع بسته بندی های موجود برای افزایش ماندگاری محصولات غذایی و کشاورزی، معرفی محصولات داخلی فناوری نانو در بخش بسته بندی با خصوصیات ویژه، معرفی توانمندی های داخلی در حوزه نانوپوشش های سخت و مقاوم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و کاربرد فناوری نانو در بخش انبارداری محصولات کشاورزی و غذایی بحث و گفت و گو شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر یادآور شد: برنامه های هفته نانو فناوری استان بوشهر با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان تا روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه ادامه دارد و در ۳ روز باقیمانده از هفته بیش از ۳۰ برنامه علمی و ترویجی در حوزه نانو برگزار می شود.

وی گفت: سمینار معرفی کاربردهای نانو در حوزه نفت و انرژی، سمینار معرفی کاربردهای نانو در صنعت آب و فاضلاب، سمینارهای معرفی کاربردهای نانو در حوزه دریایی و کشاورزی، دریانوردی و کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان و دانش آموزان از جمله برنامه هایی است که تا پایان این هفته در دانشگاه ها، مدارس و شرکت های صنعتی استان برگزار می شود.