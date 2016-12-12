خوشحالم که سفر وزیر باعث شد مسئولین کرمانشاه را ببینم

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی در مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی کرمانشاه که با حضور وزیر ورزش برگزار شد اظهار داشت: این سفر وزیر را به فال نیک میگیرم که باعث به خاطر آن لااقل بعد از چند سال مسئولین استان کرمانشاه را ببینم. بالاخره مسئولیت هست و هزار و یک گرفتاری...

وی با اشاره به مشکلات ورزشکاران استان کرمانشاه گفت: سرانه پایین فضاهای ورزشی عدم فعالیتهای ورزشی به صورت حرفه ای به دلیل مشکلات کسب و کار و درآمد، بالاترین نرخ بیکاری در کشور، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری به دلیل نبود سیاست های حمایتی سبب شده بیشتر جوانان در اوج قهرمانی از ورزش جدا شوند و در جست وجو شغل یا فعالیتی برای درآمد باشند.

این قهرمان المپیک کرمانشاهی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهور تاکید بسیاری در امر ورزش همگانی دارند ولی متاسفانه سرانه حدود یک متر مربع فضاهای سرپوشیده ورزش برای جمعیت حدود دو میلیون نفری استان تاسف بار است و به همین دلیل زمینه توسعه ورزش همگانی و حرفه ای در این شهر فراهم نیست

رستمی ادامه داد: کرمانشاه در رشته هایی از جمله تکواندو، وزنه برداری و کشتی و چندین رشته دیگر از قهرمانان جهانی بهره می برد اما تاکنون تیمی در لیگ های این رشته ها نداشته ایم و اگر هم بوده بسیار ضعیف بوده است.

وی افزود: حضور و رقابت این ها در لیگ های کشور می تواند جامعه ورزش ما را با نشاط و پر امید کند. آقای وزیر حمایت مسئولان بالادستی و مدیریت قوی استان و از همه مهمتر اتحاد مسئولان ورزش و بخش خصوصی می تواند نوید مدال های المپیک و جهانی بیشتری را برای این شهر قهرمان پرور ایران اسلامی داشته باشد.

این دارنده مدال طلای وزنه برداری المپیک افزود: به ورزشکاران این شهر به طور خاص رسیدگی کنید زیرا گاهی به دلیل عدم حمایت نه تنها ورزشکاران را از ورزش کردن دلسرد می کند بلکه اتفاقات تلخ دیگری را برای آنها ایجاد می کند.