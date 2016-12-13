مشکل اشتغال در کردستان تنها از سوی دولت رفع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست گروه علوم اقتصاد با عنوان بررسی نقش و جایگاه تعاون در توسعه اقتصادی استان کردستان شامگاه دوشنبه در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد.

در این جلسه ابوبکر یاره مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه این روزها با شرایط کنونی اقتصاد همه از درد هایی چون بیکاری و فقر رنج خواهند برد، گفت: استان هایی به مانند استان کردستان که در حاشیه کشور هستند و دسترسی آسان به مرکز را ندارند جزو استان های محروم قرار خواهند گرفت.

یاره افزود: هیچ دولتی تا کنون نتوانسته است که مشکل اشتغال را به طور کامل حل کند حتی آقای رئیس جمهور هم در این راستا گفتند که با اقتصاد کنونی حل شدن وضعیت اشتغال مقدور نیست.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان گفت: نباید منتظر کسانی بود تا استان های کشور را آباد کنند چون شدنی نیست و مشکلات شهر ها، استان ها و کشور را دستان شما دانشجویان همراه با تصمیمات تصمیم گیران و صاحبان قدرت حل خواهد کرد. در این راستا باید دست در دست هم دهیم به مهر تا شهر های خود را آباد کنیم.

یاره افزود: اگر به فکر این باشیم که بعد از فارغ التحصیل شدن حتما در سیستم های دولتی مشغول به کار خواهید شویم سخت در اشتباهیم، کما اینکه این تفکر اکنون در اکثر خانواده ها وجود دارد و نباید به سیستم های دولتی دل بست.

وی در این راستا اظهار داشت: با حمایت های مسئولان، دانشجویان امروز باید در بخش های خصوصی و تعاونی به فکر اشتغال خود باشند تا در قبال تفکرات و علم کار آفرینانه شما تعدادی دیگر نیز مشغول به کار شوند.

ابوبکر یاره عنوان کرد: متاسفانه ۴۰ درصد از تعاونی ها خانوادگی اداره می شوند و اکثر وقت خود را تلف می کنند و هیچ فعالیتی ندارند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان گفت: اگر صاحبان سرمایه با شما دانایان که دانشجویان باشید تلفیق شوند و در قالب یک کار گروه فعالیت کنند می توانند یک شرکت کار آفرینانه و موفق در آینده باشند.

ابوبکر یاره افزود: دولت باید در عمل به فکر شما باشد نه حرف و در بحث مجوز ها تسهیل گری کند به این شکل که صادر شدن مجوزی که سه سال به طول خواهد انجامید در یک هفته مجوز را صادر کند تا جوانان راحت تر کار کنند.

وی عنوان کرد: در زمینه تعاون دولت برای تعاونی ها در زمینه بیمه ای و مالیاتی تخفیفاتی را در نظر گرفته که مقدار این تخفیفات کم است که خواستار افزایش آن هستیم تا تعاونی ها به عنوان راه گشای اشتغال کشور راحت تر بتوانند کار کنند.

یاره در مورد تعاونی های دانشجویی بیان کرد: در دانشکده کشاورزی، تعاونی هایی دانشجویی تشکیل داده شده است و شما هم می توانید تعاونی های دانشجویی را میان خود تشکیل داده و بدانید که اداره تعاون نیز از شما حمایت خواهد کرد.

وی در پایان افزود: همه باید باور داشته باشیم که وجود تعاونی های با کیفیت در بخش اقتصاد از تعداد زیاد واحد های تولیدی نیمه فعال و غیر فعال کارساز تر خواهد بود.