گلزار شهدای الیگودرز ساماندهی نشد/ صرف اعتبار برای احداث دیوار

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی شامگاه دوشنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای لرستان در سخنانی با بیان اینکه ۲۵۳ مزار شهید در گلزار مرکزی شهرستان الیگودرز داریم اظهار داشت: در زمان مدیر کل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، فرمانداری الیگودرز و همچنین شهرداری و شورای شهر اقدام به عقد یک تفاهم نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران می کنند.

وی با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه مقرر می شود که یک سوم اعتبارات ساماندهی گلزار شهدای مرکزی الیگودرز توسط بنیاد شهید و یک سوم دیگر نیز توسط طرف مقابل تفاهم نامه اختصاص پیدا کند گفت: این در حالیست که شورای شهر، شهرداری و فرمانداری آن موقع برای عملیاتی کردن این تفاهم نامه پای کار نمی آیند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با بیان اینکه بنیاد شهید به واسطه اینکه طرف دیگر این تفاهم نامه اعتبارات ساماندهی گلزار شهدا را پرداخت می کند، کار را از دیوارها شروع می کند گفت: دیوار را احداث می کنند اما مزار شهدا برای ساماندهی باقی می مانند.

روشنی با بیان اینکه این در حالیست که اولویت در بحث ساماندهی گلزار شهدا مربوط به مزار شهدا بوده نه احداث دیوار گفت: برای احداث این دیوار نیز ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۲۵۳ مزار شهید در گلزار شهدای مرکزی الیگودرز نزدیک ۱۵۰ مزار ساماندهی شده و ۱۰۳ مزار باقی مانده است گفت: این اقدام نیز توسط بنیاد شهید صورت گرفته و تا کنون شهرداری و شورای شهر اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

این سخنان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران موجب واکنش معاون عمرانی استانداری لرستان به عنوان رئیس جلسه شد تا وی در سخنانی بگوید: باید جلسه ای با حضور شهرداری الیگودرز، فرماندار و مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران الیگودرز در این رابطه برگزار شود.

وی با بیان اینکه باید از وضعیت گلزار شهدای الیگودرز از سوی این دستگاهها بازدید به عمل آید گفت: بعد از بررسی های صورت گرفته، کسانی که در این زمینه تخلف کرده اند به دستگاههای نظارتی معرفی شوند.