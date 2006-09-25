بزرگترين كتابخانه دانشگاهي در واحد نجف آباد افتتاح مي شود

دكتر اميري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: پيش بيني شده است كه بيش از 7 ميليون جلد كتاب دانشگاهي و تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف علمي براي اين كتابخانه تهيه شود. كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي نيز براي استفاده محققان، دانشجويان و اساتيد از كتاب ها و عناوين مختلف علمي در اين كتابخانه پيش بيني شده است.

وي اظهار داشت: سالن قرائت خانه پسران و دختران، سالن مجلات، سالن پايان نامه ها، سالن انتشارات، سالن همايش كنفرانس و ساخت چندين خوابگاه براي اقامت محققان و اساتيد سراسر كشور از جمله بخش هاي اين كتابخانه است.

رئيس دانشگاه آزاد نجف آباد تاكيد كرد: ارتباط بين كتابخانه اي ميان واحد نجف آباد و موسسات و دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور براي ارتقاء و استفاده هر چه بيشتر محققين يكي از مهمترين اهداف تاسيس اين كتابخانه خواهد بود.

دكتر اميري گفت: براي انجام كارهاي عمراني كتابخانه دانشگاه آزاد نجف آباد بيش از پنج ميليارد تومان و براي تجهيزات و امكانات داخلي كتابخانه بيش از دو ميليارد تومان هزينه شده است.

وي ادامه داد: نسبت كتاب به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد يك به 10 است كه اين ميزان با استانداردهاي كشوري مطابقت دارد اما با ساخت اين كتابخانه سرانه كتاب اين دانشگاه به بالاترين حد خود خواهد رسيد.