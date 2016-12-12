به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدایی امشب در همایش شکوه هجرت ویژه تجلیل از دانشجویان شرکت کننده در اردوهای جهادی یزد اظهار داشت: علت اینکه هنوز بعد از سال‌ها کار جهادی، محرومیت در کشور وجود دارد، نگاه مسئولان به غرب و بی توجهی آنها به توانمندی‌های داخلی است.

وی عنوان کرد: وقتی وزیر یک دولت معتقد است باید برای برخی امور از خارج کشور مدیر وارد کنیم یا وقتی مسئولی می گوید که آمریکا می تواند با یک یک کلید جهان را زیر و رو کند، دیگر چه انتظامی می توان داشت.

فدایی بیان کرد: یعنی در کشور ما یک فرد توانمند و لایق برای مدیریت وجود ندارد و آیا کشور ما بعد از این همه سال استکبارستیزی، هنوز توان مقابله با آمریکا را ندارد؟

معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی تصریح کرد: تا زمانی که این نگاه‌ها در میان مسئولان ما وجود دارد، نمی توان به رفع محرومیت ها امیدوار بود زیرا این مسئولان درد مردم، تبعات بیکاری و فقر و محرومیت را نمی دانند بنابراین تلاشی نیز برای رفع آن نمی کنند.

فدایی ادامه داد: برخی مسئولان نیز چشم به برجام دوخته اند و همچنان خوش بین هستند در حالی که به وضوح رفتارهای غرب و آمریکا را دیدیم و نقطه مبهمی باقی نمانده است.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل برجام است و تبعات برجام و دستاوردهای اقتصاد مقاومتی باید در آستانه انتخابات مهم پیش رو به مردم گفته شود.

فدایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی در مقطعی از خاستگاه اولیه خود دور شده بود، افزود: امروز رگه هایی از بازگشت به رسالت اصلی بسیج دانشجویی به چشم می خورد.

وی، اردوهای جهادی که توسط دانشجویان بسیجی انجام می شود را اقدامی بزرگ در راستای رفع محرومیت ها دانست و تصریح کرد: بسیج یعنی خدمت بی منت و بی توقع در راه حل مشکلات دیگران و خدمت رسانی به جامعه و محرومان که این امر در اردوهای جهادی به وضوح به چشم می خورد.