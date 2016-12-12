دانشجویان بسیجی مصداق جوانان طراز انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین راسخی امشب در همایش شکوه هجرت ویژه تجلیل از دانشجویان بسیجی شرکت کننده در اردوهای جهادی طرح هجرت اظهار داشت: جوانان دانشجوی بسیجی مظهر و مصداق صداقت انقلابی و شرکت کنندگان در اردوهای جهادی مصداق جوانان طراز انقلاب اسلامی هستند.

وی عنوان کرد: امروز تقویت اقتدار کشور نیازمند بهره مندی جوانان این مرز و بوم از روحیه انقلابی است و این در شرایطی است که دشمنان ما در پی از بین بردن یا تضعیف روحیه انقلابی هستند.

راسخی ادامه داد: جوانان و بسیجیان شرکت کننده در اردوهای جهادی با حضور در مناطق محروم ضمن رفع محرومیت ها در تلاش برای تقویت روحیه انقلابی در مناطق محروم هستند و این اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

رئیس بسیج دانشجویی استان یزد ادامه داد: جوان طراز انقلاب اسلامی ضمن مومن بودن به آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، به تقویت روحیه انقلابی در مردم کمک می کند و با افق تمدن نوین اسلامی پیش می رود و در مسیری که انتخاب کرده، راه درست را گم نمی کند.

در این مراسم از دانشجویان بسیجی و شرکت کنندگان در اردوهای جهادی استان یزد با حضور معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی کشور، تجلیل شد.